El desafortunado "chiste" de Franco Colapinto a un periodista que le valió múltiples críticas

“Uh, ¿qué pasó acá? Patea para el otro lado”, dijo Colapinto tras mirarle la mano y recurriendo a una frase que se utiliza para sugerir homosexualidad. El periodista optó por no responder el chiste del joven y continuó preguntando con normalidad.

fossaroli tenía pulseras de todos colores y franco le tira "que pasó acá? este patea para el otro lado" JAJAJAJJAJA pic.twitter.com/mlJQCBx8zS — 43 (@colapintofiles) October 18, 2024

Las críticas no tardaron en llegar, dado que los usuarios de X no dejaron pasar el comentario: "Canceladísimooo jajajaja, por eso tiene cm", "Borra borra que se le va a armar lío jsjsjsjs", "Un tirón de orejas a tiempo!"

Franco Colapinto, sobre su idolatría por Lionel Messi: "Me encantaría conocerlo, es el mejor de la historia del fútbol"

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, expuso su deseo de encontrarse con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y afirmó que se trata del "mejor de la historia del fútbol".

En diálogo con el podcast The Fast And The Curious, Colapinto manifestó que pretende encontrarse con el astro de la Selección argentina: "Me encantaría conocerlo en algún momento y siento que es el mejor de la historia del fútbol. Cuando la gente me habla sobre Messi y yo y todas esas cosas es algo que... como que realmente no me siento a su nivel. Es como el mejor del mundo. Nunca me gusta compararme con nadie".

En tal sentido, expresó su idolatría por el histórico futbolista. "Leo ha sido mi ídolo desde que era muy pequeño y ha logrado tantas cosas para nuestro país. Él es un gran deportista para Argentina", marcó.

Franco Colapinto y Lionel Messi

Por otro lado, se refirió a la incertidumbre por su futuro en la Fórmula 1: "Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para hacer lo mejor que pueda en la Fórmula 1 y estoy haciendo todo lo que puedo para quedarme. Estamos trabajando duro para mostrar lo que puedo hacer este año y obtener una oportunidad en el futuro".