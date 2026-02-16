El deporte más curioso de los Juegos Olímpicos llegó a la Argentina: conocé al seleccionado nacional de curling

Con una federación nacional ya constituida, desde el comienzo de las clases a mediados de 2025 ya más de 50 personas sumaron a las clases y sueñan con formar un equipo para llegar a los Juegos de los Alpes Franceses 2030.

Quienes se engancharon con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, habrán notado la presencia de un deporte muy particular en el que se barre hielo con escobas para direccionar una piedra que tiene un mango y parece una pava. El curling suma cada vez más adeptos y ya tiene su equipo en Argentina.

En realidad, lo del curling se trata más de un"redescubrimiento", porque hace varios años que el deporte amagaba con quedarse, pero por una cosa o por otra, nunca lograba echar raíces de forma definitiva. En los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 fue el primer intento de fundar una asociación en Argentina, pero las verdaderas intenciones se hicieron realidad en 2025.

Alejandro Almada, hombre conocido por su labor en el bádminton, donde fue durante muchos años dirigente e integrante de la Federación de Bádminton de Buenos Aires, se propuso poner su experiencia en el campo en una disciplina que prácticamente no existía en el país y se cargó al hombro la misión de darle forma al curling en la Argentina.

Los entrenamientos comenzaron a mediados del año pasado en una pista de hielo del barrio porteño de Villa Devoto , donde también entrenan las selecciones nacionales hockey y patinaje sobre hielo, y en paralelo a la cuestión deportiva también se afianzó la cuestión dirigencial con la conformación de una federación nacional.

C5N | EL DEPORTE MÁS CURIOSO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS LLEGÓ A LA ARGENTINA: CONOCÉ A LA SELECCIÓN NACIONAL DE CURLING Con una federación...

Después de meses de trabajo y con alrededor de 30 jugadores activos, en diciembre de 2025 World Curling reconoció a Argentina, lo que provocó la incorporación de nuestro país como miembro pleno de la asociación internacional. "Desde que empezamos a entrenar no me perdí ningún entrenamiento y siempre tenemos gente nueva. Gente que viene por curiosidad, los que se quedan y también los fieles con los que entrenamos día a día".

Almada contó que no hay edad para practicar el deporte y, sobre su preparación física "se entrena mucho lo que son las piernas y la fuerza de brazos. Los jugadores que lo practican deben trabajar mucho en la apertura de caderas y también con sus rodillas".

Y más allá de lo que tiene que ver con la formación de jugadores "adultos", desde Curling Argentina ya proyectan la pista de dimensión olímpica y también el semillero. Almada contó que la idea es sumar a dos de sus jóvenes talentos a campamentos de cara a lo que serán los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de 2028, que serán en Italia.

Argentina Curling: "TEAM ARGENTINA SUBCAMPEÓN DEL EVENTO D DEL END OF SPIEL Nuestros representantes obtuvieron las primeras dos victorias de su historia jugando en equipo y lamentablemente cayeron en la final frente a Gone to Paid. Fue un torneo de aprendizaje que nos motiva a seguir impulsando el deporte en el país para que cada vez haya más curleros argentinos."

Pero la ambición es mucha. Alexis Saladino, otro de los principales impulsores del deporte en el país, contó cuánto más habrá que esperar para ver a representantes argentinos en curling. "Es lo que todos soñamos, esperamos que se dé para 2030, para la edición de los Alpes Franceses".

Qué es y cómo se juega al curling

Si bien lo definen como "el tejo invernal" por su similitud con el juego playero, el curling es un deporte de equipo que se juega sobre hielo, donde dos equipos se turnan para deslizar piedras de granito hacia un objetivo, conocido como casa. Quien acerque más sus piedras a la casa y sume más puntos, ganará el juego.

curling Los jugadores deben acercar lo máximo que se pueda a la casa, los círculos que se ven en la pista.

Equipos, roles y posiciones de cada jugador en el curling

En el curling tradicional, los equipos están integrados por cuatro jugadores, mientras que en la modalidad de dobles mixtos participan duplas formadas por una mujer y un hombre. Cada equipo designa un capitán y un vicecapitán, roles clave para el desarrollo del juego.

El capitán es el encargado de conducir la estrategia del equipo y se ubica en la casa (principal objetivo) en uno de los extremos de la pista, desde donde indica las jugadas. Cuando el capitán debe lanzar las piedras, esas responsabilidades pasan al vicecapitán, quien asume la conducción momentánea del equipo.

Las posiciones dentro del equipo se organizan de manera fija y se conocen como Líder, Segundo, Tercero y Cuarto. El Líder hace los dos primeros tiros; el Segundo se encarga de la tercera y cuarta piedra; el Tercero lanza la quinta y la sexta; y el Cuarto ejecuta las dos últimas. Habitualmente, el jugador con mayor precisión estratégica actúa como Cuarto, aunque no es una regla obligatoria.

Cómo se ganan los puntos en el curling

En cada parcial o end, un equipo suma un punto por cada una de sus piedras que quede dentro de la casa, o en contacto con ella, siempre que esté más cerca del centro que cualquier piedra del rival. Solo uno de los dos equipos puede anotar por parcial. Si al finalizar la ronda ninguna piedra del equipo contrario queda dentro de la casa, el parcial se considera en blanco y no se otorgan puntos.

Una vez que se tiran todas las piedras y se encuentran en el área de puntuación, son los propios jugadores quienes determinan el resultado del parcial y contabilizan los puntos obtenidos.

El curling se disputa tradicionalmente a diez parciales, aunque algunos torneos y formatos reducen ese número a ocho. Al finalizar el encuentro, el equipo que haya acumulado la mayor cantidad de puntos se queda con la victoria.