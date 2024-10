El contundente pedido de Fernando Gago a los jugadores de Boca en la previa de su debut

Luego de la salida de Diego Martínez tras malos resultados y el breve interinato de Mariano Herrón , Fernando Gago firmó contrato y dirigirá su primer partido en Boca ante Tigre. Ante este escenario, Pintita no perdió el tiempo y ya les dio la primera advertencia a los jugadores sobre cómo se trabajará.

El periodista Leandro “Tato” Aguilera indicó que le hizo un contundente pedido a sus dirigidos: “Un solo tiempo para resolver y movilidad permanente. Trabajos intensos: correr y jugar”. Todavía no hay indicios del equipo, pero agregó que hay “muchos movimientos con pelota porque quiere un equipo dinámico” .

Fernando Gago Télam

Desde su etapa en Racing, Gago implementó el peso como un “filtro” para sus jugadores. “Eso no se negocia, el que llega y no se pesa, no juega más”, contó el periodista Martín Costa en Radio Continental.

Por último, en conferencia de prensa, indicó que todos los futbolistas empiezan desde cero en la consideración y que todo indicará depende cuánto o cómo rindan en los entrenamientos.

Fernando Gago: "Estoy con muchas ganas de lograr algo importante"

El director técnico de Boca, Fernando Gago, aseguró que "disfrutará mucho" su nuevo rol al frente del plantel profesional. Luego de dirigir su primera práctica, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que buscará lograr títulos.

"Son muchas sensaciones desde la parte emotiva, del recuerdo de todas situaciones vividas en esta institución, me hicieron crecer como persona y jugador. Hoy me toca estar en otro lugar y voy a disfrutar mucho ser técnico. Me llega en un buen momento, con una buena oportunidad y muchas ganas de poder lograr algo importante", detalló Pintita sobre el reencuentro con la entidad boquense.

Fernando Gago Chivas Guadalajara

En tal sentido, el flamante DT explicó cómo fueron evolucionando sus metas: "Desde que llegué al club en 1996 siempre fue mi idea jugar al fútbol, debutar en el primer equipo, jugar partidos. Luego inicié una nueva carrera y me toca estar de entrenador en el club que me crié y es una responsabilidad personal, que implica tener capacidad y eso voy a intentar dar lo mejor de mí, que los jugadores entiendan que están en el mejor club y que traten de disfrutarlo".

Durante la conferencia de prensa, Gago explicó cuales son las características esenciales que quiere para su Boca: "Ser un equipo protagonista, con mucha intención, que sepa cómo quiere jugar, tener peso ofensivo, tener intensidad y presión, tener siempre la pelota. Esos son los conceptos más fáciles y el jugador se siente más cómodo en esa forma de jugar".