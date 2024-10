Fernando Gago: "Estoy con muchas ganas de lograr algo importante"

"Son muchas sensaciones desde la parte emotiva, del recuerdo de todas situaciones vividas en esta institución, me hicieron crecer como persona y jugador. Hoy me toca estar en otro lugar y voy a disfrutar mucho ser técnico. Me llega en un buen momento, con una buena oportunidad y muchas ganas de poder lograr algo importante ", detalló Pintita sobre el reencuentro con la entidad boquense.

En tal sentido, el flamante DT explicó cómo fueron evolucionando sus metas: "Desde que llegué al club en 1996 siempre fue mi idea jugar al fútbol, debutar en el primer equipo, jugar partidos. Luego inicié una nueva carrera y me toca estar de entrenador en el club que me crié y es una responsabilidad personal, que implica tener capacidad y eso voy a intentar dar lo mejor de mí, que los jugadores entiendan que están en el mejor club y que traten de disfrutarlo".

Fernando Gago presentación Boca El cuerpo técnico que acompañará a Gago. X (@BocaJrsOficial)

Durante la conferencia de prensa, Gago explicó cuales son las características esenciales que quiere para su Boca: "Ser un equipo protagonista, con mucha intención, que sepa cómo quiere jugar, tener peso ofensivo, tener intensidad y presión, tener siempre la pelota. Esos son los conceptos más fáciles y el jugador se siente más cómodo en esa forma de jugar".

Qué dijo Gago sobre Sergio Romero y Marcos Rojo

Una de las situaciones que deberá resolver el flamante director técnico es el futuro inmediato de dos referentes del vestuario, que fueron compañeros suyos en la Selección argentina: Sergio Romero, quien fue sancionado por la directiva tras pelearse con los hinchas en la Bombonera, y Marcos Rojo, que bajó el nivel en el último torneo.

"Hablé de manera grupal. Las charlas individuales se van a ir dando de a poco. El plan es igual para todos: el que entrene, el que esté bien, va a jugar independientemente del nombre. El futbolista tiene que entrenar al máximo, el que se gane el lugar va a tener su lugar", explicó Gago.

El fixture que tendrá Gago como técnico de Boca en este 2024