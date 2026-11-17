La provincia de Salta se sumó a otras jurisdicciones y desdobló las elecciones a gobernador, vicegobernador, legisladores y autoridades municipales en 2027. Los comicios se realizarán el 16 de mayo.
El llamado fue establecido mediante el Decreto N.º 762, publicado en el Boletín Oficial provincial. La norma lleva las firmas del gobernador Gustavo Sáenz; el jefe de Gabinete, Sergio Camacho; el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo.
Fue Jarsún quien comunicó la medida a través de redes sociales. "Queridos salteños, quiero contarles que hemos firmado junto con el gobernador la convocatoria para el llamado a elecciones provinciales para el próximo 16 de mayo", expresó el funcionario.
"Nos parece importante que los salteños puedan elegir a sus representantes y después vamos a elegir también a nuestro representante en octubre ante la Nación", agregó. La administración provincial evaluaba adelantar las elecciones para el 16 o el 23 de mayo y finalmente se inclinó por la primera fecha.
Elecciones 2027: qué provincias adelantaron los comicios
Hasta el momento, cuatro distritos definieron sus respectivos calendarios, con votaciones que se celebrarán entre febrero y junio:
- Neuquén: 14 de febrero
- Santa Fe: PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio
- Tucumán: 9 de mayo
- Salta: 16 de mayo
Qué cargos se elegirán en las elecciones de Salta
La convocatoria establece la renovación de los cargos de gobernador y vicegobernador, además de las bancas legislativas provinciales y las autoridades municipales.
En total, estarán en juego 11 bancas del Senado provincial, 30 de la Cámara de Diputados, 60 intendencias y 222 cargos de concejales. También se elegirán convencionales constituyentes municipales en Rivadavia Banda Sur, que tendrán a su cargo la elaboración de una nueva Carta Orgánica.
Los comicios se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica y no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).