El gobierno provincial se sumó a otras jurisdicciones y confirmó el día de los comicios en los que se elegirá gobernador, vicegobernador, legisladores y autoridades municipales.

Las elecciones en Salta se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE).

La provincia de Salta se sumó a otras jurisdicciones y desdobló las elecciones a gobernador, vicegobernador, legisladores y autoridades municipales en 2027 . Los comicios se realizarán el 16 de mayo .

JP Morgan calculó que la inflación argentina llegará a las elecciones cerca del 2% mensual y advirtió por las tarifas

El llamado fue establecido mediante el Decreto N.º 762, publicado en el Boletín Oficial provincial. La norma lleva las firmas del gobernador Gustavo Sáenz ; el jefe de Gabinete, Sergio Camacho ; el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún ; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur , y la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo .

Fue Jarsún quien comunicó la medida a través de redes sociales. "Queridos salteños, quiero contarles que hemos firmado junto con el gobernador la convocatoria para el llamado a elecciones provinciales para el próximo 16 de mayo ", expresó el funcionario.

"Nos parece importante que los salteños puedan elegir a sus representantes y después vamos a elegir también a nuestro representante en octubre ante la Nación" , agregó. La administración provincial evaluaba adelantar las elecciones para el 16 o el 23 de mayo y finalmente se inclinó por la primera fecha.

Hasta el momento, cuatro distritos definieron sus respectivos calendarios, con votaciones que se celebrarán entre febrero y junio:

Neuquén : 14 de febrero

: 14 de febrero Santa Fe : PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio

: PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio Tucumán : 9 de mayo

: 9 de mayo Salta: 16 de mayo

Qué cargos se elegirán en las elecciones de Salta

La convocatoria establece la renovación de los cargos de gobernador y vicegobernador, además de las bancas legislativas provinciales y las autoridades municipales.

En total, estarán en juego 11 bancas del Senado provincial, 30 de la Cámara de Diputados, 60 intendencias y 222 cargos de concejales. También se elegirán convencionales constituyentes municipales en Rivadavia Banda Sur, que tendrán a su cargo la elaboración de una nueva Carta Orgánica.

Los comicios se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica y no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).