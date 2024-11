El adiós a una leyenda: Rafael Nadal jugó su último partido como profesional

En el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, en Málaga, Rafa no le pudo dar el primer punto a su país y cayó sin atenuantes frente al neerlandés (no jugaba en singles desde los Juegos Olímpicos de París 2024). Luego, Carlos Alcaraz le ganó a Tallon Griekspoor por 7-6 (7-0) y 7-3 para mantener con vida a los locales.

En el dobles, Alcaraz y Marcel Granollers perdieron con Van de Zandschulp y Wesley Koolhof por 7-6 (7-4) y 7-6 (7-3). Así, Países Bajos avanzó a las semifinales.

Bajo la mirada de 11 mil espectadores, el legendario tenista español -ganador de 22 títulos de Grand Slam- se conmovió cuando sonó el himno de su país y luego al dar sus últimas palabras como jugador profesional.

"Ha sido un día emotivo. Sabía que podía ser mi último individual, así me he sentido. Los momentos previos han sido emocionantes, un poco difíciles de gestionar. He intentado hacerlo de la mejor manera posible”, expresó la leyenda del tenis.

Además, agregó: "Por supuesto que las emociones con el himno nacional por última vez han sido muy especiales. Un poco de sentimientos encontrados, lo ha hecho más difícil".

Los números de Nadal hablan por sí solos. Cierra su carrera profesional a los 38 años, después de 23 temporadas en el tour con 1080 triunfos, 228 derrotas, 92 títulos en singles (22 de Grand Slam, incluidas las 14 conquistas en el abierto francés), un oro olímpico en singles en Pekín 2008 y una medalla dorada en dobles en Río 2016, más cinco títulos de Copa Davis entre 2004 y 2019.

Mirá el resumen del último partido de Rafael Nadal