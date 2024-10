Fin de "la era de oro": Nadal cayó con Djokovic, en el último partido de una rivalidad histórica

Una parte de la historia pura del tenis dijo adiós en Riad, Arabia Saudita. El último encuentro entre Rafael Nadal y Novak Djokovic le puso fin a una rivalidad histórica que marcó a fuego la era moderna del deporte. Con el triunfo por dos sets, 6-2 y 7-6 (5), el serbio, número 3 del mundo, superó al español y lo despidió entre aplausos y emoción en el torneo de exhibición Six Kings Slam , tras el anuncio del retiro como profesional del mallorquín, que se hará efectivo en Málaga, en las Finales de la Copa Davis de noviembre.

En una hora y media, la última salida de Nadal a una cancha de tenis fuera de España fue a pura emoción en el estadio The Venue de Riad . A pesar de ser un torneo de exhibición, celebrado durante tres días y que reúne a seis jugadores de renombre mundial, el mundo de la raqueta se llenó de nostalgia y melancolía con el encuentro entre dos de los tenistas más laureados que ha tenido la historia de este deporte.

"No dejes el tenis, quédate un poco más con nosotros"



Tras el partido, Djokovic le dedicó unas palabras al mallorquín que, en dobles, se despedirá en la Copa Davis, cuando empiece la fase eliminatoria del certamen ante Países Bajos en cuartos de final: "Eres un deportista y una persona increíble, con una carrera magnífica. Espero verte aunque sea en la playa algún día. Felicidades a todo tu equipo y a la familia, por el sacrifico de estar en la vida de un tenista profesional. Ha sido un enorme placer compartir la pista contigo", expresó.

Y finalizó: Hemos jugado muchos partidos durante muchos años. Gracias no solo por mí sino por todo el mundo y por lo que le has dado al tenis. No dejes el tenis, hombre".

La rivalidad más grande del tenis

La rivalidad entre Rafael Nadal y Novak Djokovic es una de las más icónicas del tenis, con 60 enfrentamientos oficiales (el encuentro en Arabia Saudita no cuenta, porque no es un torneo ATP). El balance favorece al serbio con 31 victorias, frente a las 29 del español.

Sesenta capítulos, sesenta historias, algunas en finales de Grand Slam entre los tenistas con más títulos de majors, 24 el balcánico y 22 el español, y de Masters 1.000 (40-36). Campeones olímpicos y de Copa Davis. Números uno durante muchas semanas.