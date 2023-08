Dura baja en la Selección argentina: Emiliano Buendía sufrió la rotura del ligamento cruzado

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAVFCOfficial%2Fstatus%2F1689583634611634176%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689583634611634176%7Ctwgr%5E18d06773a00a069d2171a459c23642bae70b3b80%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Femiliano-buendia-sufrio-una-seria-lesion-de-rodilla-golpe-para-la-seleccion-argentina-y-aston-vila-nid10082023%2F&partner=&hide_thread=false Aston Villa can confirm Emi Buendía has suffered a significant knee ligament injury. — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 10, 2023

La lesión del atacante de 26 años que lo tendrá fuera del campo de juego aproximadamente seis meses, fue tras un choque en la práctica. Medios locales, aseguran que el argentino que fue de los jugadores más destacados durante la gira de Estados Unidos del conjunto inglés, tendrá especial atención por pedido de Unai Emery.

El marplatense que partió de la Argentina a los 11 años para sumarse al Real Madrid y fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni para formar parte de la Selección argentina, estaba tomando ritmo en esta pretemporada en Aston Villa, ya que fue titular en cuatro de los seis choques de la pretemporada del club inglés.

Su gran actuación ante Newcastle en la Summer Series de Estados Unidos, incluso, copó las portadas de los diarios de Inglaterra.

El emotivo mensaje de Emiliano Buendía tras confirmarse la lesión

Emiliano Buendía sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, el propio jugador recurrió a sus redes sociales donde confirmó que sufrió una dura lesión, pero se mostró positivo.

“Si algo me enseñaron mis papás desde chiquito, es a no bajar los brazos nunca, y este mal momento que me toca vivir no va a ser una excepción”, comenzó la reflexión.

Emiliano Buendia Instagram

Y agregó: “Desde ya positivo y mentalizado en una buena y pronta recuperación”. Y hasta agradeció “todos los mensajes”.

Emiliano Buendía, considerado por Lionel Scaloni como uno de los futbolistas que serán el recambio generacional de los campeones del mundo, fue convocado para los dos últimos compromisos del conjunto nacional, en la gira que realizó por Asia.

La primera vez que fue convocado por el seleccionador argentino fue en mayo de 2021, para la doble fecha de eliminatorias ante Chile y Colombia y su debut se produjo antes de Qatar 2022, por la fecha 16 de las eliminatorias, en un choque ante Colombia, en Córdoba. En este partido, el atacante marplatense, ingresó por Giovani Lo Celso.