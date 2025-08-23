23 de agosto de 2025 Inicio
¿El nocaut del año? Durmió a su rival con un demoledor cross de derecha

El brasileño Pedro Da Silva Conceiçao aprovechó un momento de descuido en la guardia del cubano Renny Viamonte y conectó un golpe fulminante al parietal izquierdo, que lo dejó desplomado en el ring.

El momento del golpe que definió el combate.

El momento del golpe que definió el combate.

El mundo del boxeo fue testigo de un nocaut espectacular el viernes por la noche en el Caribe Royal Orlando, durante el enfrentamiento entre el brasileño Pedro Da Silva Conceiçao y el cubano Renny Viamonte. El combate, que correspondía a la división de superligeros, concluyó de manera fulminante en el segundo asalto. Con este resultado, el púgil carioca, apodado "El Diamante Negro", logró mantener su récord invicto con una demostración de poder que dejó a su rival tendido en la lona.

En un clima político caliente, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto y trepó a la cima de la Zona B

El golpe decisivo se produjo cuando solo habían transcurrido dos minutos del segundo asalto. Da Silva Conceiçao, un joven de 23 años, aprovechó un momento de descuido en la guardia de Viamonte y conectó un demoledor cross de derecha. El impacto en el parietal izquierdo del boxeador cubano, de 28 años, fue tan contundente que lo hizo caer desplomado en el ring, sin reacción alguna. La potencia del golpe generó un impacto inmediato y definitivo, poniendo fin al encuentro.

Tras la caída de Viamonte, la árbitra Alicia Collins detuvo el combate de inmediato y se apresuró a atender al boxeador cubano, que permaneció inmóvil en el suelo durante varios segundos. La contundencia del nocaut fue tal que el personal médico también tuvo que subir al cuadrilátero para brindar asistencia al deportista.

Mientras los médicos se ocupaban de Viamonte, Da Silva Conceiçao, visiblemente eufórico, celebraba su victoria sobre las cuerdas.

Nacido el 31 de diciembre de 2001 y originario de Vitoria, Brasil, el joven boxeador profesional ha consolidado su trayectoria. Con un peso de 66 kg y una estatura de 1.77 m, su potencia y juventud lo posicionan como una figura prometedora en el futuro del boxeo.

Con esta victoria, Da Silva Conceiçao suma su quinta victoria profesional, la tercera por la vía del nocaut, reafirmando su potencial en la división de superligeros.

