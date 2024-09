Dolor de cabeza para San Lorenzo: fuerte sanción económica por gestos racistas

En el estreno de Iker Muniain, San Lorenzo no pudo con Vélez, el líder del torneo

La multa fue muy elevada por reincidencia, ya que se vivió una situación similar en la primera fecha contra Palmeiras en el Nuevo Gasómetro, aunque desde el club están trabajando en la apelación.

El hincha de San Lorenzo no fue identificado

Pese a las filmaciones, San Lorenzo no pudo identificar al hincha que hizo los gestos racistas y por eso no pudo aplicarle ninguna sanción para que no pueda regresar al estadio, tal como había sucedido en otra oportunidad.

¿Qué dice el artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL?

“Cualquier Asociación Miembro o club cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen, será sancionado con una multa de al menos DÓLARES AMERICANOS CIEN MIL (USD 100.000). En caso de reincidencia, el infractor podrá ser sancionado con una multa de DÓLARES AMERICANOS CUATROCIENTOS MIL (USD 400.000)”, se detalla.