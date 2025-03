Diego Placente reveló una charla inolvidable con Marcelo Bielsa: "Siéntese..."

Este martes, Placente reveló una charla que mantuvo con Bielsa y lo marcó para el resto de su carrera: "Era la antesala de un partido de Eliminatorias y estábamos concentrados en un hotel. En eso me llama Bielsa a su habitación a ver un video (...) Cuando entro a esa habitación congelada había dos sillas frente a un televisor y una videocasetera. 'Siéntese' me dice señalando una silla mientras el se acomodaba en la otra".

Marcelo Bielsa y Diego Placente en 2002 Bielsa y Placente durante una práctica de la Selección en 2002.

Durante el relato que publicó en Instagram, el ex defensor de Argentinos Juniors, River y San Lorenzo explicó que el DT le hizo ver un compilado de algunas de las jugadas que realizó en Bayer Leverkusen de Alemania. "La última jugada que me muestra es en un partido que jugamos con el Leverkusen vs Hansa Rostock. Rostock es una ciudad que queda al norte de Alemania. Era febrero. Llovía. Hacían 2 grados. Y perdíamos 2-1. En el minuto 86 desdoblo cerca del área, no me la pasan y vuelvo caminando fastidioso...".

Placente cerró el relato con el desenlace brusco de la charla: "La imagen sigue la pelota, la recuperamos y nuevamente atacamos. Llegando al área recién aparezco nuevamente en escena. En ese instante Bielsa pausa el video y me dice sin mirarme: 'Jugador de Selección no puede volver nunca así caminando. ¿Le quedó claro? Gracias, puede retirarse'“.

Jamás me olvide de esa conversación. De la potencia de sus palabras. Jamás me olvide de esa conversación. De la potencia de sus palabras.

La publicación de Diego Placente en Instagram