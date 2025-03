Lionel Messi se lamentó por no poder jugar con la Selección argentina: "Quería estar..."

Luego, con el objetivo de explicar por qué no podrá jugar, reveló: "Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera". Así, el capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni señaló que estará fuera de las canchas por varios partidos.

Para finalizar, Lionel Messi envió todo su apoyo a la Scaloneta: "Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!". De esta manera, aprovechó para adelantar que no viajará para ver los clásicos con Uruguay y Brasil, sino que aprovechará para recuperarse al 100% en Estados Unidos.

Tras la ausencia de Messi, quién usará la camiseta 10 en la Selección ante Brasil y Uruguay

La Selección argentina confirmó este lunes que Lionel Messi no fue incluido en la lista de jugadores convocados para los partidos por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil. De esta manera, la camiseta 10 deberá buscar nuevo dueño ya que por reglamento es obligación asignar el dorsal a un futbolista.