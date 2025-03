La Selección argentina jugará un amistoso a beneficio de Bahía Blanca: cuándo y dónde será

El entrenador Lionel Scaloni, junto a los jugadores bahienses Lautaro Martínez y Germán Pezzella, anunció la realización del encuentro contra el seleccionado sub 20. Lo recaudado será destinado al hospital Penna.

El entrenador de la Selección argentina , Lionel Scaloni , anunció que el equipo jugará un partido a beneficio de los damnificados por la tragedia de Bahía Blanca y que la recaudación será para la refacción del hospital José Penna . El encuentro será contra el seleccionado sub 20, en el estadio Tomás Ducó de Huracán, el sábado a las 17 .

"Buscamos la manera de poder colaborar después de la tragedia que sucedió en Bahía Blanca. Vamos a hacer un partido amistoso con la Sub 20 en el estadio Huracán, lo recaudado será a beneficio del hospital Penna, que han perdido todo y es un lugar importante para la ciudad . Queremos que se levante, luego de haber perdido todo", explicó el director técnico en una conferencia de prensa brindada en Ezeiza.

Tras el temporal que destruyó a la ciudad bonaerense, que causó 16 muertes, se determinó realizar un encuentro benéfico para juntar fondos, luego de una charla entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto al cuerpo técnico de la Selección y el plantel argentino, encabezado por los oriundos de Bahía Blanca, Germán Pezzella y Lautaro Martínez.

Tapia, Pezzella y Lautaro Martínez en Bahía Blanca Lautaro Martínez, Claudio Tapia y Germán Pezzella, en la conferencia. @Argentina

En tal sentido, el DT le dedicó unas palabras sobre la reconstrucción de la ciudad bonaerense: "Tendrá un precio simbólico, pero es importante que ayudemos y que pongamos nuestro granito de arena para levantar el hospital, que será de mucha ayuda. Hay que apoyar, darle un fuerte abrazo a todos. Lo difícil vendrá dentro de un tiempo, ahora todos nos acordamos. Esperemos seguir dando nuestra contribución. Dentro de lo que podemos, en la fecha FIFA, creímos que podíamos hacer algo".

Lautaro Martínez: "Quiero agradecer al país"

"Me cuesta hablar de lo sucedido. Mi familia vive ahí, lo mismo que muchos de mis amigos. Me crie ahí y es difícil. Hace un año y dos meses atravesamos un temporal, y la ciudad no quedó en buen estado. Fue difícil recuperarse en tan poco tiempo de eso y ahora volver a vivir algo más fuerte y duro es difícil", explicó el delantero Lautaro Martínez, que comenzó a jugar en el club Liniers de Bahía Blanca.

"Quiero agradecer al país y a toda la gente que se tomó su tiempo, que donó cosas para ayudar a los que perdieron casa, autos, colchones y vestimentas. Fue un momento duro y hay que agradecer el apoyo de los clubes. También al presidente Chiqui Tapia, que se puso en contacto conmigo", detalló el goleador de Inter de Milán.