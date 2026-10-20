20 de octubre de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: las defensas de Carlos Díaz y Agustina Cosachov pidieron la absolución

Este martes, los abogados de ambos acusados expusieron sus alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Argumentaron que no hay pruebas que vinculen al psicólogo ni a la psiquiatra con el desenlace fatal del Diez.

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Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

El juicio por la muerte de Diego Maradona se retomó este martes con los alegatos de las defensas de los acusados y se extenderá hasta el jueves. Los primeros en exponer fueron los abogados del psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, en la etapa final del proceso.

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El primero en exponer fue Diego Olmedo, representante del especialista en adicciones, quien recibió diferentes pedidos de penas por parte de las querellas. En su presentación sostuvo que su defendido “no tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados” al considerar que “no hizo nada”.

En esa línea, señaló que reconoce “el dolor de las hijas, los familiares y los allegados” al exfutbolista, pero que en el contexto judicial la Justicia exige pruebas y “en este juicio esa prueba brilla por su ausencia”. “Díaz es un psicólogo especialista en adicciones, no es médico, no es enfermero y tampoco es radiólogo”, subrayó y destacó cuál era el labor del acusado: “Estamos defendiendo a un psicólogo, especialista en adicciones. Fue contratado para que no tome alcohol ni consuma drogas. Maradona murió sin alcohol ni drogas”.

El psicólogo Carlos Díaz junto a Diego Maradona.

El psicólogo Carlos Díaz junto a Diego Maradona.

Por otro lado, en medio del contexto de la función de los familiares del astro del fútbol Olmedo consideró que la víctima era adicto y en su condición podría generar algún distancia con sus allegados, por lo que no era fácil el trato con él. “Maradona tenía sus propias reglas. Todos sabemos cómo Maradona era en la vida, un día podía ser amigo de alguien, otro día no y así. ¿Entonces por qué se lo reprocha a Díaz?”, se preguntó el defensor.

“En los lineamientos iniciales también se habló de plan criminal. El plan criminal no existió después de lo que vimos todo este tiempo. No concibo que le echen la culpa a Carlos Díaz por la muerte”, concluyó en sus alegatos para pedir la absolución de su cliente.

Gianinna Maradona criticó los alegatos de Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, en sus historias de Instagram.

Gianinna Maradona criticó los alegatos de Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, en sus historias de Instagram.

Durante la exposición de Olmedo, Gianinna Maradona lo criticó en cuatro historias de Instagram con fondo negro y letras blancas: "Que asco", "Cómo no voy a traer pochoclos", "Desagradable sos vos también", "Chicos, está haciendo stand up?". La hija del astro del fútbol sumó capturas de chats de conversaciones entre el personal médico imputado en la causa.

Entre las conversaciones grupales, también mostró un intercambio privado entre Díaz y Cosachov donde la psiquiatra bromeaba: "O perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses".

La historia de Gianinna Maradona contra el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov.

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Los fiscales, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, solicitaron cinco años de prisión por homicidio culposo; el abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, solicitó una pena similar. Mario Baudry, defensa de Dieguito Fernando, pidió 12 años de cárcel por homicidio simple con dolo eventual. Mientras que Félix Linfante, representante de Jana, y Pablo Jurado, asesor jurídico de las hermanas del célebre futbolista, reclamaron la absolución de Díaz por el beneficio de la duda.

Qué pidió el abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov

Tras un cuarto intermedio, el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra, comenzó con sus alegatos alrededor de las 16. El letrado definió: "Nosotros vamos a probar que Agustina Cosachov cumplía un rol dentro de un equipo, o de distintos, porque en la atención del paciente intervinieron distintos equipos y ella cumplía un rol específico. Hay cosas que ella sabía y otras que no".

Mischanchuk expuso la historia clínica realizada por la psiquiatra a lo largo de todo el tratamiento con Maradona que la Policía no se llevó como prueba durante el allanamiento a su clienta y sostuvo: "De ninguna manera la doctora Cosachov fue improvisada". La imputada quebró en llanto al oír esa oración.

La psiquiatra Agustina Cosachov.

La psiquiatra Agustina Cosachov.

"Cuando uno lee esta historia clínica, lejos de decir que fue improvisada, diría que fue obsesiva. Lo importante de este vínculo es que el paciente aceptó a Cosachov. Ella no conocía a nadie", señaló el abogado.

El defensor recordó: "Desde el primer día dijo 'yo era la psiquiatra de Maradona, esta es mi historia clínica, yo buscaba que Maradona no tome alcohol y que tome la medicación'. Nunca pateó la pelota afuera".

"La situación de Agustina Cosachov analizada con toda la prueba amerita su absolución, porque no se ha probado que ninguna conducta de ella, activa u omisiva, produjo el luctuoso desenlace", concluyó.

En el caso de la médica, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron 8 años de prisión; Ramírez, de Diego Junior, solicitó 10; Baudy, 14; Burlando, 10; Linfante, 8; y Jurado, 8.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: cómo continúa el cronograma de alegatos

La última semana de audiencias continuará el miércoles con la exposición Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y Nicolás D'Albora, por la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Por su parte, el jueves deberán exponer los abogados del enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador de Enfermería, Mariano Perroni ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

El único absuelto hasta el momento es el clínico Pedro Di Spagna, pero los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deben dictar su inocencia al momento de la resolución. En tanto, la enfermera Débora Madrid, tendrá un juicio aparte.

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