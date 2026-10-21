Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque da sus alegatos

Además, defendieron al neurocirujano alegando que “no existía la más mínima posibilidad de prever este desenlace” y aseguraron que “este juicio es un error”. Luego será el turno de la defensa de la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

En una nueva audiencia de alegatos de defensas en el juicio por la muerte de Diego Maradona , este miércoles será el turno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque y de Nancy Forlini , jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, ambos acusados en la causa.

Juicio por la muerte de Maradona: las defensas de Díaz y Cosachov pidieron la absolución

Oneto mencionó el cuadro de salud del exentrenador de la Selección argentina donde aseguró que “estaba cardiólogicamente sano y el resto de las cuestiones que tenía eran asintomáticas” . “El traslado a la internación domiciliaria, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, escandalice a quien escandalice, fue consentida por la familia y Luque no tenía incumbencia”, indicó apuntando contra los allegados del Diez.

En esa línea, rechazó la imputación de homicidio doloso al considerar que “si juzgamos con espectacularidad o apartándonos de la ciencia, tenemos un problema”. “ Fue un resultado natural. No hay dolo , no hay imprudencia ni posición de garante. Si no hay conocimiento no hay dolo. Esto la fiscalía y el bloque acusador lo saben . Ellos describen el dolo como conocimiento, pero dicen la palabra “indiferencia” . Pero la indiferencia no hace dolo. Por más que haya indiferencia no hay dolo. El fiscal dijo: ‘ignoraron que trataban un paciente complejo’”.

En línea con su colega, Rallín, codefensor del neurocirujano, también subrayó que Maradona “no tenía ningún problema de corazón, al menos crónico, que se tienen que ir al año 2000 para buscar una miocardiopatía dilatada”.

Por otra parte, señaló que la acusación a Luque fue “el chivo expiatorio de esta causa” . “ Podríamos decir que es un perejil. Acá nosotros entendemos que al doctor Luque se lo seleccionó para este caso. La Fiscalía pidió 12 años, uno por cada indagatoria pareciera. Nosotros estamos acá no para afirmar la inocencia de Luque con slogans televisivos, sino con prueba que lo fundamente”, señaló.

En el caso de las penas solicitadas contra el neurocirujano, la fiscalía pidió 12 años de prisión; el representante de Diego Maradona Junior requirió 12 años y 10 de inhabilitación profesional; Fernando Burlando, 15 de prisión y 10 de inhabilitación profesional; Pablo Jurado (representa a las hermanas de Maradona) pidió 8 años de prisión; Félix L’Infante (abogado de Jana Maradona) 12 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional y Mario Baudry (representa a Dieguito Fernando Maradona) 16 años de prisión.

Posteriormente, deberán exponer ante los jueces los defensores Nicolás D'Albora y Agustín Varela, que presentan la defensa de la jefa de la obra social.

A Forlini los fiscales, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, solicitaron 10 años de prisión; el abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, 12 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional, Mario Baudry, defensa de Dieguito Fernando, pidió 16 años de prisión. Mientras que Félix Linfante, representante de Jana, 10 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional, y Pablo Jurado, asesor jurídico de las hermanas del célebre futbolista, reclamó 10 años.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: cómo fueron los últimos alegatos

En el primer día de alegatos, la audiencia estuvo marcada por los alegatos de la defensa del psicólogo Carlos Díaz y de la psiquiatra Agustina Cosachov.

El abogado de Cosachov, Vadim Mischanchuk, solicitó la absolución de su clienta, afirmando que “nunca actuó con indiferencia y jamás pateó la pelota afuera; la prepaga entorpeció todo”.

En relación a Díaz, su abogado Luciano Zorrilla argumentó que su cliente “no debería estar sentado en el banquillo de los acusados”, insistiendo en que “no hizo nada”. La atención en el juicio se centra en las responsabilidades de los profesionales de la salud que tuvieron contacto con Maradona en sus últimos días.