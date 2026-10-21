21 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque da sus alegatos

Además, defendieron al neurocirujano alegando que “no existía la más mínima posibilidad de prever este desenlace” y aseguraron que “este juicio es un error”. Luego será el turno de la defensa de la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Por
Leopoldo Luque

Leopoldo Luque, neurocirujano de Diego Maradona.

En una nueva audiencia de alegatos de defensas en el juicio por la muerte de Diego Maradona, este miércoles será el turno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque y de Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, ambos acusados en la causa.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.
Te puede interesar:

Juicio por la muerte de Maradona: las defensas de Díaz y Cosachov pidieron la absolución

Oneto mencionó el cuadro de salud del exentrenador de la Selección argentina donde aseguró que “estaba cardiólogicamente sano y el resto de las cuestiones que tenía eran asintomáticas”. “El traslado a la internación domiciliaria, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, escandalice a quien escandalice, fue consentida por la familia y Luque no tenía incumbencia”, indicó apuntando contra los allegados del Diez.

En esa línea, rechazó la imputación de homicidio doloso al considerar que “si juzgamos con espectacularidad o apartándonos de la ciencia, tenemos un problema”. “Fue un resultado natural. No hay dolo, no hay imprudencia ni posición de garante. Si no hay conocimiento no hay dolo. Esto la fiscalía y el bloque acusador lo saben. Ellos describen el dolo como conocimiento, pero dicen la palabra “indiferencia”. Pero la indiferencia no hace dolo. Por más que haya indiferencia no hay dolo. El fiscal dijo: ‘ignoraron que trataban un paciente complejo’”.

En línea con su colega, Rallín, codefensor del neurocirujano, también subrayó que Maradona “no tenía ningún problema de corazón, al menos crónico, que se tienen que ir al año 2000 para buscar una miocardiopatía dilatada”.

Por otra parte, señaló que la acusación a Luque fue “el chivo expiatorio de esta causa”. “Podríamos decir que es un perejil. Acá nosotros entendemos que al doctor Luque se lo seleccionó para este caso. La Fiscalía pidió 12 años, uno por cada indagatoria pareciera. Nosotros estamos acá no para afirmar la inocencia de Luque con slogans televisivos, sino con prueba que lo fundamente”, señaló.

En el caso de las penas solicitadas contra el neurocirujano, la fiscalía pidió 12 años de prisión; el representante de Diego Maradona Junior requirió 12 años y 10 de inhabilitación profesional; Fernando Burlando, 15 de prisión y 10 de inhabilitación profesional; Pablo Jurado (representa a las hermanas de Maradona) pidió 8 años de prisión; Félix L’Infante (abogado de Jana Maradona) 12 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional y Mario Baudry (representa a Dieguito Fernando Maradona) 16 años de prisión.

Posteriormente, deberán exponer ante los jueces los defensores Nicolás D'Albora y Agustín Varela, que presentan la defensa de la jefa de la obra social.

A Forlini los fiscales, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, solicitaron 10 años de prisión; el abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, 12 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional, Mario Baudry, defensa de Dieguito Fernando, pidió 16 años de prisión. Mientras que Félix Linfante, representante de Jana, 10 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional, y Pablo Jurado, asesor jurídico de las hermanas del célebre futbolista, reclamó 10 años.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: cómo fueron los últimos alegatos

En el primer día de alegatos, la audiencia estuvo marcada por los alegatos de la defensa del psicólogo Carlos Díaz y de la psiquiatra Agustina Cosachov.

El abogado de Cosachov, Vadim Mischanchuk, solicitó la absolución de su clienta, afirmando que “nunca actuó con indiferencia y jamás pateó la pelota afuera; la prepaga entorpeció todo”.

En relación a Díaz, su abogado Luciano Zorrilla argumentó que su cliente “no debería estar sentado en el banquillo de los acusados”, insistiendo en que “no hizo nada”. La atención en el juicio se centra en las responsabilidades de los profesionales de la salud que tuvieron contacto con Maradona en sus últimos días.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su familia lo llamó Diego en honor al Pelusa.

Murió el jugador de rugby sudafricano Hyron Diego Andrews

Dalma cuestionó y Jana le respondió.

Jana Maradona le respondió a Dalma, luego de que pida la absolución de Carlos Díaz: "Me dejaste como una HDP"

Dalma terminó con un mito de Diego Maradona.

Dalma derribó un mito sobre Diego Maradona y sus hijos: "Jamás fue el sueño de mi papá"

Dalma Maradona apuntó contra Jara Maradona

En medio del juicio, Dalma Maradona apuntó contra Jana: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve"

Dalma y Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Juicio por Maradona: Burlando pidió 15 años de prisión para Luque y 10 para Cosachov por homicidio

Los alegatos continuarán hasta el jueves 22.

Juicio por la muerte de Maradona: pidieron detención inmediata y 16 años de prisión para Luque y 14 para Cosachov

Rating Cero

El entorno de Costantini atraviesa horas convulsionadas tras los reclamos públicos y judiciales.

Elina Costantini salió a defender a su marido tras el escándalo con su ex: "Que sigan hablando"

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda"

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La clave para destrabar el conflicto sindical que frena los conciertos de BTS: "Hay un principio de entendimiento"

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera"

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano. 

Nació el amor entre un ex Gran Hermano y una famosa panelista argentina: la pista que los dejó al descubierto

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.419 del miércoles 21 de octubre de 2026

Hace 13 minutos
Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 16 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 38 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 1 hora
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora