Dibu Martínez se disculpó con Mbappé luego de la final: qué le dijo

"No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema", mencionó el Dibu, para luego agregar que "me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa".

Martínez fue severamente criticado por sus actitudes contra el delantero del PSG: sus canciones en el vestuario y el muñeco que alzó en la caravana de festejo en Buenos Aires.

Para el arquero, "lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir", explicó en referencia al video que se viralizó donde cantaba el minuto de silencio para Mbappé que está muerto. "Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi", justificó ese momento.

Dibu

Además, hizo mención a la situación ocurrida en la caravana, cuando mostró un muñeco de Mbappé en forma de bebé. "La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino... En ese momento me cayó a los pies un muñeco con la cara de Mbappé, lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta, eso es todo", agregó el Dibu, restándole seriedad al tema.

"¿Cómo podría burlarme de Mbappé? Si él me metió cuatro goles! Cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco! Repito: tengo un respeto enorme por Mbappé. E incluso te digo una cosa: es el mejor jugador francés que vi en mi vida", opinó el arquero argentino.

Martínez contó que, luego de disputar la final del mundial, se cruzó con el francés al que le dijo que “era un placer jugar contra él y que casi gana este partido solo".

Finalmente, agregó su visión sobre el delantero: "tenía la confirmación de que tenía un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro”.