Balón de Oro: Dibu Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo 2024

"Muchas gracias a todos. Es un honor volver a estar acá. Siempre agradecido a mis compañeros de la Selección y de Aston Villa . Vengo de un lugar chico y eso me motivo con seguir creciendo y conseguir cosas grupales, que van por encima de todo", explicó el guardavalla en el escenario.

Durante la ceremonia, el exjugador marfileño Didier Drogba le consultó sobre sus reacciones en el campo de juego. "Cuando estás en la cancha te comportás como te sale, pero más allá de eso, soy tranquilo fuera de la cancha. Yo hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y a la Selección", detalló el oriundo de Mar del Plata.

Martínez le ganó la votación al italiano Gianluigi Donnarumma, al español Unai Simón, al francés Mike Maignan y al ucraniano Andry Lunin. Al recibir la estatuilla, fue elogioso con el resto de los arqueros: "No me veo como el mejor, hay arqueros que son muy buenos y están sentados en este lugar. Lo único que me interesa es el equipo: Aston Villa y Selección. Trabajamos para mejorar todos los días".

Lautaro Martínez, sobre Dibu: "Es una persona especial"

El premio a mejor arquero de la temporada 2023/24 fue entregado por Lautaro Martínez, delantero de la Selección argentina y de Inter de Milán. Tras darle la estatuilla a Dibu, el Toro describió cómo es el guardameta argentino: "Es una persona especial, porque es ganador en primera lugar y eso es importante dentro de un equipo. Ayuda a los más jóvenes, a los chicos. Solo tengo palabras bonitas hacia él. Es una gran persona y todo lo que hace es para ganar".