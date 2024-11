Dibu Martínez no pudo con dos contras letales y Liverpool se llevó el triunfo frente a Aston Villa

Liverpool superó a Aston Villa 2 a 0 en Anfield , por la fecha 11 de la Premier League, y es el único líder del campeonato. El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez no pudo hacer demasiado ante la dupla de ataque letal que tiene el local, y en dos contras, los Reds despacharon rápidamente a los Villanos. Así, el equipo de Arne Slot le sacó cinco puntos de diferencia a su inmediato perseguidor, Manchester City.

dibu martinez anfield Dibu Martínez, capitán del Aston Villa en Anfield, no tuvo una buena noche. @AVFCOfficial

Luego, en el segundo tiempo, cuando el Aston Villa estaba volcado en ataque en busca del empate, el egipcio Mohamed Salah aprovechó un mal cierre del brasileño Diego Carlos, y facturó para el delirio de la hinchada local. El argentino Alexis Mac Allister jugó 86 minutos en los Reds, con un buen rendimiento, y una jugada clara que desperdició por arriba del travesaño.

Dibu Martínez no tiene el mejor presente en esta parte de la temporada. Tras ganar el trofeo Yashin 2024, en la gala del Balón de Oro, al mejor arquero del mundo, el marplatense lleva estadísticas que preocupan: tres derrotas consecutivas con siete goles en contra (1-4 vs. Tottenham, 0-1 vs. Brujas por Champions y esta tarde con Liverpool).

Con este resultado, Liverpool permanece en la cima de la Premier League con 28 puntos, mientras que Aston Villa continua en la 8° posición del torneo local con 18 unidades.

