La institución está en medio de un conflicto legal por identidades en el que un empresario demanda el pago de daños y perjuicios por la violación de derechos de uso exclusivo con la marca que es de su propiedad desde el 2013.

Racing eliminó a Puebla en la primera ronda de la Copa Libertadores 2016 con un global de 3-2.

El fútbol mexicano empieza a despedirse del Club Puebla que podría desaparecer de la Liga MX, ya que, por problemas legales en lo que corresponde al nombre y escudo de la institución ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, podría desaparecer.

De acuerdo a Pepe Hanan, periodista deportivo especializado en el club, el conjunto pueblano dejará de existir junto a todo lo que conlleva la historia, como el apodo La Franja, para cambiar de nombre a Reales del Puebla para el Apertura 2026.

El conflicto radica en la venta del equipo por parte de Grupo Salinas , donde el empresario Ricardo Henaine, exdueño de La Franja, demanda el pago de daños y perjuicios por la violación de derechos de uso exclusivo con la marca que es de su propiedad desde el 2013.

Henaine es titular de los derechos de las marcas “LA FRANJA PUEBLA FUTBOL” y “CLUB DE FUTBOL PUEBLA FC”. Si bien Azteca poseía contratos del uso de las marcas, estos vencen en abril de este año .

La directiva busca “modificar elementos históricos del club, como el escudo y el uniforme”. De esta manera, el emblemático apodo de "La Franja" podría desaparecer, junto con el diseño característico que ha identificado al equipo durante décadas.

“Este posible cambio representaría una de las modificaciones más drásticas en la identidad de un club mexicano en los últimos años, generando incertidumbre entre la afición poblana”, explicó El Gráfico.

Puebla podía desaparecer: el recordado cruce con Racing en la Copa Libertadores 2016

A lo largo de su historia, Puebla jugó solamente una vez la Copa Libertadores, en la edición de 2016. En esa única aparición, el equipo poblano se enfrentó a un equipo argentino, Racing, pero su participación no fue la esperada.

Los mexicanos fueron eliminados en la fase de clasificación por la Academia con un marcador global de 2-3. El choque de ida se disputó en el Cilindro de Avellaneda y allí el marcador terminó igualado en 2 tantos.

La Franja se había puesto en ventaja a los 3 minutos, con un tanto de Gustavo Alustiza, pero diez minutos después, Gustavo Bou logró igualar el marcador. Ya en la segunda mitad del encuentro, nuevamente Alustiza, pero esta vez de penal, puso el 2 a 1, pero a los 16 minutos, Ricardo “Tito” Noir logró la igualdad.

Ya en territorio mexicano, el equipo de Facundo Sava ganó por la mínima diferencia gracias al tanto de Bou, y los argentinos se metieron en la fase de grupos de la Copa de dicha edición.