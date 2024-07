Dep. Morón vs. Chaco For Ever, por Fecha 23 de Argentina - Primera Nacional

El duelo entre Dep. Morón y Chaco For Ever correspondiente a la fecha 23 se disputará en el estadio Nuevo Francisco Urbano, el sábado 13 de julio.

En su visita anterior, Dep. Morón empató por 0 con Def. de Belgrano. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 empates y 2 derrotas, sin haber marcado goles y con 4 en su valla.

A Chaco For Ever no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Nueva Chicago. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 2 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de febrero, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Dep. Morón.

