De jugar en Manchester United y retirarse joven a terminar como actor: la historia de un futbolista exitoso que nadie conoce

Fue uno de los jugadores más reconocidos de la década del ‘90, pero colgó los botines en su momento de mayor popularidad. Hoy es músico y actor, y hasta protagonizó una serie de Netflix.

Talentoso goleador, de físico imponente y con problemas de disciplina, Éric Cantona fue uno de los nombres que dominó el fútbol inglés en la década de 1990. El delantero francés, apodado "The King", brilló en el Manchester United hasta que se retiró con apenas 31 años, y ahora tiene una carrera como músico y actor.

Debutó en noviembre de 1983 en el Auxerre y consiguió sus primeras convocatorias a la Selección Sub 21 de Francia. Pero, al mismo tiempo que se consolidaba adentro de la cancha, empezó a sumar episodios polémicos afuera, como peleas con compañeros e insultos hacia entrenadores.

A fines de 1991 recibió dos meses de suspensión por pegarle un pelotazo a un árbitro y amenazó con retirarse a modo de protesta, pero finalmente decidió irse a la Premier League. Su mejor etapa comenzó un año después, cuando el Manchester United que dirigía Alex Ferguson compró su pase.

Cantona consiguió nueve títulos con los Red Devils, incluidas cuatro Premier League y dos FA Cup. También protagonizó uno de los episodios más recordados de la época: en 1995 le pegó una patada voladora a un hincha que le gritó insultos xenófobos y fue suspendido por nueve meses.

En mayo de 1997, en su momento de mayor popularidad y a punto de cumplir 31 años, anunció que colgaba los botines. "He sido profesional durante 13 años, es demasiado tiempo. Me gustaría hacer otras cosas en mi vida. Siempre he meditado retirarme cuando estuviera en lo más alto, y con el Manchester United he llegado a la cima de mi carrera", explicó.

El presente de Éric Cantona

Después de poner fin a su carrera como futbolista, Éric Cantona probó distintos trabajos: fue entrenador de fútbol playa, director deportivo y tuvo un breve paso por la política hasta que, finalmente, decidió ser actor. Empezó haciendo campañas publicitarias y se consagró en 2020, cuando protagonizó la miniserie de Netflix Recursos Inhumanos.

También se dedicó a escribir canciones de rock, y en 2023 salió de gira con el espectáculo "Cantona canta Éric", con el que recorrió teatros de Inglaterra, Irlanda y Francia. "Hago esto para estar en el escenario y para el público. Es lo que me gusta. En el escenario, me convierto en otra persona", confesó.