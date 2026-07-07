Video: la emoción de Lionel Messi tras la agónica clasificación ante Egipto El capitán de la Selección argentina terminó completamente emocionado luego del 3-2 que le dio el pase a cuartos de final. La Pulga metió el 2-2 luego de fallar un penal en el primer tiempo que podría haber sido el empate transitorio. Por Agregar C5N en









Lionel Messi se quebró luego del agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas tras el pitazo final que decretó el triunfo por 3 a 2 de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El capitán había tenido un primer tiempo deslucido, con un penal malogrado que pudo haber representado el empate transitorio. Además, se trató de un partido cargado de emociones ya que pudo haber sido su último encuentro con la Albiceleste, al mismo tiempo que su padre continúa en estado de salud delicado.

El rendimiento del rosarino tuvo altibajos. Comenzó con un rol protagónico, distribuyendo el juego entre sus compañeros, pero a partir del penal atajado por el arquero egipcio a los 20 minutos, se fue desdibujando. Cada vez que tomaba la pelota, no menos de tres rivales buscaban asfixiarlo e impedirle tirar destellos de su habitual magia.

Así, se vio a un Messi apagado, que lucía impotente ante una defensa que cada vez ganaba en confianza. Ante esto, comenzó a recostarse sobre el lado derecho, como en su época de oro en Barcelona, para generar desde allí el desequilibrio y armar juego para sus compañeros. Y vaya si funcionó.

Tras el descuento del Cuti Romero, cuando la situación seguía siendo apremiante, perdiendo por un gol y con la desesperada necesidad de empatar, el capitán sacó pecho y se puso el equipo al hombro para marcar el 2 a 2 y soñar con poder ganarlo antes de los 90. En esa andanada de la Selección argentina, con la artillería pesada apuntando al arco que defendía Mostafa Shobeir, a Leo le quedó un rebote en el área a los 83 minutos y sacó un implacable latigazo de zurda, imposible para el arquero, para agigantar la ilusión de un equipo que, a pesar de los golpes, nunca dejó de buscar.

El gol de Lionel Messi para lograr el empate de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 En esa andanada de la Selección argentina, con la artillería pesada apuntando al arco que defendía Mostafa Shobeir, a Leo le quedó un rebote en el área a los 83 minutos y sacó un implacable latigazo de zurda, imposible para el arquero, para agigantar la ilusión de un equipo que, a pesar de los golpes, nunca dejó de buscar.