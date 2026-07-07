Lionel Messi, tras la agónica victoria ante Egipto: "Dios tenía algo especial guardado para mí"

El capitán convirtió el gol del empate parcial, dejó atrás el penal que había fallado en el inicio del encuentro y valoró la reacción de la Selección argentina para meterse en la siguiente fase. El partido por los cuartos de final será el sábado 11 de julio en Kansas a las 22.

Con el tanto a Egipto, Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026 con 8 goles.

Lionel Messi habló tras la agónica victoria de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, una clasificación sufrida que depositó al equipo de Lionel Scaloni entre los ocho mejores del certamen. Ahora, el seleccionado nacional enfrentará el sábado 11 de julio, desde las 22, al ganador de Colombia y Suiza.

Después de errar un penal y de quedar dos goles abajo en el marcador, el capitán marcó el empate parcial durante la remontada que completaron Cristian "Cuti" Romero y Enzo Fernández. Al finalizar el encuentro, admitió: "Fue un desahogo grande para todos" .

El rosarino reconoció que el penal desperdiciado lo golpeó desde lo emocional, aunque destacó la entereza del grupo para sobreponerse a un escenario que parecía muy adverso. "Tenía mucha bronca por el penal errado por como lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo" , expresó.

Luego, Messi explicó que encontró una revancha dentro del mismo partido gracias al gol que le permitió a la Albiceleste empezar a soñar con la clasificación. "Por suerte, Dios tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final. Pude dar el gol del empate" , afirmó ante los medios argentinos e internacionales.

El capitán también agradeció el respaldo permanente de los hinchas que acompañaron a la Selección en Atlanta y resaltó el vínculo que mantiene el plantel con los hinchas de la Scaloneta. "Una felicidad enorme para nosotros y para esta gente, que vino una vez más y demuestra cada día lo que somos como argentinos, el orgullo que nos da. Muy feliz" , sostuvo.

"FUE UN DESAHOGO. TENÍA MUCHA BRONCA POR EL PENAL ERRADO. SENTÍA QUE LE HABÍA FALLADO AL GRUPO EN UN MOMENTO IMPORTANTE"



Lionel Messi explicó las lágrimas tras la victoria de Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



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Messi destacó la reacción del plantel y el respaldo de los hinchas

El futbolista de 39 años remarcó que la clasificación tuvo un valor especial por la manera en que se desarrolló el encuentro y por la capacidad del equipo para revertir una diferencia de dos goles. "Merecemos seguir estando", aseguró con firmeza después del triunfo.

En ese sentido, volvió a destacar la personalidad del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. "Fue un alivio para todos por como se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2 a 0. Pero como siempre digo este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final", remarcó.

Messi también valoró la rápida respuesta que significó el descuento convertido por Cristian Romero y celebró que la remontada se concretara antes del tiempo suplementario. "Tuvimos la suerte de conseguir el gol de Cuti rápido y todavía nos quedaba tiempo. Lo pudimos dar vuelta y en los 90 minutos. Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria", señaló.

El campeón del mundo cerró su análisis con un mensaje dedicado a los simpatizantes que acompañan a la Selección en Estados Unidos. "Muy feliz, muy contento de que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase y ojalá sigamos", concluyó.

La reacción de Speed tras la clasificación de Argentina

El streamer estadounidense Speed volvió a convertirse en tendencia durante el encuentro frente a Egipto por su apoyo al seleccionado africano y por las burlas que había dedicado a Lionel Messi antes del inicio del partido. Sin embargo, el desarrollo del encuentro modificó por completo el clima a su alrededor.

| BREAKING: SPEED IS IN TOTAL DISBELIEF AS ARGENTINA COMPLETE AN INCREDIBLE COMEBACK TO MAKE IT 3-2 AGAINST EGYPT IN THE LAST MINUTES pic.twitter.com/pgYyB7ukw5 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

El creador de contenido, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., siguió cada jugada vestido con la camiseta de Egipto y no pudo ocultar su sorpresa cuando la Selección argentina revirtió el 2-0 para quedarse con la clasificación en los 90 minutos.

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y los usuarios aprovecharon la derrota del equipo que alentaba para responderle con ironías. Entre los mensajes más compartidos apareció uno que decía: "Lo que sea que este ridículo tipo pida para ponerse la camiseta de Colombia o Suiza en los cuartos de final, deberíamos hacer una colecta y pagarle". Además, a medida que avanzó la remontada, los fanáticos argentinos lo abuchearon y celebraron frente a él el triunfo de la Scaloneta.