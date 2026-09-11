A qué hora juega Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo ver en vivo

Por la fecha 9 del torneo Clausura, Boca recibe a Central Córdoba en La Bombonera con el objetivo de ganar para quedar en la zona de clasificación a los octavos de final. Por su parte, el Ferroviario se encuentra anteúltimo del grupo y quiere dar el golpe. Yael Falcón Pérez será el árbitro del encuentro.
Tras vencer 1-0 a San Pablo de local, el técnico Rodolfo Vasco Arruabarrena decidió poner un mix de titulares y suplentes para el encuentro de este viernes porque debe cerrar la llave de Copa Sudamericana en Brasil, jugará con San Lorenzo el próximo fin de semana y a Racing el siguiente por Copa Argentina. No estarán, entre otros, Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Álvaro Montoro y Leonel Flores.
El equipo será similar al que empató 2 a 2 contra Gimnasia de Mendoza, pero con la particularidad de que Leandro Brey será el arquero, ya que el colombiano Álvaro Montero se encuentra en su país tras el fallecimiento de su abuela. En el fondo estarán Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas.
Mientras que, su rival, Central Córdoba no pudo ganar ninguno de los últimos cuatro partidos jugados y se encuentra anteúltimo con siete unidades en la Zona A. Por eso, Sebastián Domínguez pondrá a sus mejores hombres con Alan Aguerre en el arco.
El último antecedente entre ambos equipos fue en mayo del 2026 en la fecha 9, la cual fue postergada. El encuentro terminó 2 a 1 en el Madre de Ciudades.