Cristiano Ronaldo explicó por qué jugará en Arabia Saudita: "No saben nada de fútbol"

Cristiano Ronaldo fue presentado en el club Al Nassr de Arabia Saudita , donde firmó contrato hasta junio de 2025 y cobrará alrededor de 200 millones de euros por temporada , lo que lo convierte en el futbolista mejor pago del mundo. En la conferencia de prensa, aseguró que quienes lo critican "no saben nada de fútbol" y que este traspaso "no significa el final de su carrera" .

"Para mí es un nuevo desafío jugar en Asia y estoy feliz con esta oportunidad para mostrar y desarrollar no solo el fútbol sino a las nuevas generaciones", sostuvo.

"Tuve chances en clubes de Brasil, Australia, Estados Unidos, incluso Portugal. Muchos intentaron contratarme pero le di mi palabra a este club", manifestó Cristiano.

https://twitter.com/AlNassrFC_EN/status/1610312916644798467 THE GOAT HAS ARRIVED pic.twitter.com/bj2g0Qb0Ma — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Además, planteó: "Para mí es un gran desafío, sé lo que quiero y lo que no quiero. Quiero ayudar a que crezca el fútbol femenino, que mucha gente no lo sabe pero en Al Nassr también juegan mujeres".

El luso aseguró no dar crédito a las críticas que recibió por haber dejado Manchester United y haberse sumado al fútbol saudí. "Mucha gente habla y opina pero realmente no saben nada de fútbol", enfatizó.

"En el fútbol actual los equipos están mejor preparados. En la Copa del Mundo, no se olviden, el único equipo que le ganó a los campeones fue Arabia Saudita. Hubo muchas sorpresas: Corea del Sur, equipos africanos, Costa Rica. No es fácil ganar partidos hoy. Para mí no es el final de mi carrera venir a Arabia Saudita. Es un cambio. Para ser honesto, no me importa lo que la gente diga, tomé mi decisión", subrayó.

Consultado sobre lo abultado de su vínculo con el club, que lo convierte en el jugador mejor pago del mundo, el nacido en Madeira señaló que "el contrato es único porque soy un jugador único, es bueno que venga acá, quiero romper todos los récords en Arabia Saudita".