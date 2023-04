Crisis en Independiente: Doman apuntó contra la Comisión Directiva tras su renuncia

En plena crisis en Independiente, Fabián Domán apuntó contra la Comisión Directiva tras su sorpresiva renuncia . El presidente saliente del club de Avellaneda aseguró que no es un títere del PRO. Además, dijo que "había gente de la comisión encargada de conseguir los recursos y no están, no se consiguieron".

Doman Independiente comunicado Twitter (@fabdoman)

"La realidad es que no doy mas, mi familia me acompaño día a día, pero no doy mas.Yo no puedo ser el títere de nadie, la realidad es que no lo sería", explicó Domán. El periodista, que había ganado las elecciones por amplio margen en octubre del año pasado, comunicó su sorpresiva salida de Independiente a través de sus redes sociales con una extensa carta.

En esa línea señaló que "había gente de la comisión encargada de conseguir los recursos y no están, no se consiguieron".

Por otra parte, el panorama económico fue una de las principales causas de su salida, "a mí me preocupaba mucho irme a mi casa sabiendo que no iba a poder pagar los sueldos. El fútbol tiene esa cosa que pareciera que si no sabes del tema no podes formar parte de una comisión directiva y no es así, te puede ir mal también sabiendo".

Por último, explicó que "yo tengo la conciencia muy limpia, tomo decisiones y digo la verdad, al menos la mía, puedo estar equivocado, pero siempre me maneje asi, no me escondo".

Independiente: se cayó la llegada de Pablo Repetto tras la renuncia de Doman

El periodista Ignacio Genovart informó por C5N que Repetto le manifestó a la dirigencia del Rojo que no desea continuar con la negociación, por lo que finalmente no asumirá después del clásico del próximo domingo contra Racing, como se preveía anteriormente luego de un acuerdo entre el DT y la institución.

De esta manera, el Rojo deberá buscar un nuevo entrenador, mientras Pedro Monzón es el entrenador interino después de la salida de Leandro Stillitano el último marzo debido a los malos resultados del equipo en la Liga Profesional.

Néstor Grindetti sería el nuevo presidente de Independiente tras la renuncia de Doman debido a que llegó al club como vicepresidente primero, por lo que a la espera de la confirmación oficial, se transformaría en el flamante mandatario de la institución y por ende uno de los protagonistas de las negociaciones para la llegada del DT.