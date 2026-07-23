23 de julio de 2026 Inicio
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Luto en el fútbol: falleció un famoso DT mientras dirigía un entrenamiento

El entrenador cayó en plena actividad. El fútbol despide a una figura que dejó una marca tanto en el profesionalismo como en las divisiones inferiores.

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El técnico estaba trabajando con juveniles de su club cuando se descompensó y falleció.

El técnico estaba trabajando con juveniles de su club cuando se descompensó y falleció.

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El fútbol colombiano está de luto. Óscar Aristizábal, reconocido entrenador colombiano con décadas de trayectoria en el fútbol profesional y en divisiones menores, murió este domingo luego de sufrir un infarto en pleno entrenamiento en una cancha del barrio Boston de Medellín. El técnico estaba trabajando con juveniles de su club cuando se descompensó y falleció, conmocionando a todo el ambiente futbolístico colombiano.

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La noticia fue confirmada en las últimas horas por el técnico Carlos Augusto Navarrete, a quien Aristizábal había reemplazado en el banco de Atlético Bucaramanga en 2004. Los mensajes de despedida no tardaron en multiplicarse. El exfutbolista Alexánder "Pelusa" Orrego fue uno de los primeros en tomar la palabra: "Óscar fue el mentor de muchos jugadores de la comuna 9, en Buenos Aires. A mí, por ejemplo, me llevó al DIM y luego al Bucaramanga. Era un maestro, por eso duele tanto su partida". José Ruiz, funcionario de la Liga Antioqueña de Fútbol, lo recordó como un entrenador apreciado por "su calidad profesional, su señorío y su amabilidad".

Quién era Óscar Aristizábal

Óscar Emilio Aristizábal Botero nació en Medellín y construyó una carrera de varias décadas que transitó entre el fútbol profesional y la formación de futbolistas jóvenes. Su paso por las divisiones menores de Atlético Nacional y del Independiente Medellín fue determinante para ganarse el reconocimiento en el ambiente futbolístico colombiano, donde se lo valoraba tanto por su trabajo de campo como por su compromiso con la estructuración de proyectos de base.

En el fútbol profesional colombiano dirigió al Independiente Medellín entre 1998 y 1999, a Deportivo Rionegro en 2006, a Envigado FC en 2009 y a Valledupar FC en 2016, su último paso por el rentado nacional. Su recorrido internacional incluyó dos etapas como director técnico de la Selección de Panamá, en 1996 y 1999, además de un período como asistente de César Maturana en ese mismo combinado.

También dirigió a los clubes bolivianos The Strongest y Jorge Wilstermann, y entre 2002 y 2004 trabajó en Emiratos Árabes Unidos junto al preparador físico Walter Ramírez. En sus últimos años se dedicó de lleno al trabajo en torneos departamentales en las categorías Sub-15 y Sub-16, específicamente con La 9-9 en la Liga Antioqueña.

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