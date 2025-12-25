25 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 26 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna en Capricornio no promete resultados inmediatos, pero sí bases firmes. Todo lo que se inicie hoy con compromiso y realismo tiene más chances de sostenerse en el tiempo, especialmente en temas económicos y profesionales.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Su relación mejorará si hay más diálogo. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Por fin se siente querido y es gracias al diálogo establecido. Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. La creatividad es básica en su trabajo. Yoga o taichí para mejorar el cuerpo y la mente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hará las paces con un pariente del que se distanció. Importantes problemas económicos. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Excelente estado físico.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. Con el dinero, tiene que ser un poco más arriesgado. Le van a pedir su opinión para analizar un trabajo. Su condición física mejorará si sale a caminar.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Tiene cierto desasosiego, quizá persiga un amor inaccesible. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Su eficacia en el trabajo es indiscutible. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sea más cauto con los juicios de valor que hace de su pareja. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Buen momento en su vida sentimental. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. La disciplina en el trabajo va a tener buenos resultados. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. La seguridad económica que busca tardará en llegar. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Nubarrones se ciernen en torno al amor. Hoy recupera un dinero perdido. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Afortunadamente, su salud no será mala.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Preferirá los ambientes íntimos que fomentan el amor. Luche por sus intereses económicos. En el trabajo, hay muchas formas de demostrar su valía sin herir a nadie. Enhorabuena, está fuerte y lleno de vitalidad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Ponga un poco de orden en los asuntos económicos. Cuando menos lo espere recibirá noticias de un ascenso. Una salud excelente debido a sus buenos cuidados.

