Confirmado: San Lorenzo tiene nuevo entrenador tras la salida de Rubén Insúa

De esta manera, el ídolo del conjunto de Boedo hará su presentación oficial en el cargo, ya que en las anteriores oportunidades lo hizo de manera interina. El próximo encuentro del Ciclón que contará con su presencia en el banco de suplentes será el 23 de abril cuando visite a Liverpool en el estadio Centenario de Montevideo por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

“No hablé con la dirigencia sobre el futuro, solo lo hice cuando se fue Rubén. No sé si fue el último partido o si voy a estar en el próximo, me irán diciendo. Pero si me toca la posibilidad de seguir, bienvenido sea. Tengo la ilusión de dirigir a San Lorenzo, no puedo mentir”, había dicho el Pipi luego de la igualdad contra Central Córdoba de Santiago del Estero sobre la posibilidad que quede como técnico oficial.

Los números de Leandro “Pipi” Romagnoli dirigiendo a San Lorenzo en Primera

Leandro “Pipi” Romagnoli es, desde hace más de tres años, entrenador de la Reserva de San Lorenzo, y en otras oportunidades debió hacerse cargo del primer equipo como técnico interino.

La primera vez fue cuando debió reemplazar, junto a Hugo Tocalli y Alberto Acosta, a Diego Monarriz donde obtuvo tres victorias al hilo. La segunda etapa, fue para suplantar a Pablo Dabove cuando quedó eliminado en la Copa de la Liga en 2021. En aquella oportunidad quedó a cargo del primer equipo durante tres partidos donde obtuvo dos victorias y una derrota.

Tras la salida de Insúa se hizo cargo del equipo en el último partido del Ciclón en la Copa de la Liga donde logró un empate sin goles frente a Central Córdoba en condición de visitante.