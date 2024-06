Condenaron a prisión a tres hinchas de Valencia por insultos racistas a Vinicius

En principio, los condenados -que no cuentan con antecedentes penales,- no tendrán que ingresar a la cárcel, ya que los jueces en España suelen dejar en suspenso este tipo de penas cuando no superan los dos años de condena.

Por otra parte, tendrán que cubrir las costas procesales vinculadas al proceso, aclaró el tribunal, que remarcó que los insultos racistas provocaron al jugador "sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad".

El 21 de mayo de 2023, Vinicius fue recibido con gritos de "mono" a su llegada al estadio de Valencia. Durante el encuentro, el delantero recibió numerosos insultos. La Policía, que investigó este caso por posibles "delitos de odio", anunció tres días después la detención de los tres aficionados, de entre 18 y 21 años, gracias a la colaboración del Valencia.

La reacción de Vinicius tras conocerse la condena

El atacante del Merengue celebró la "condena histórica", ya que es la "primera" por racismo en el fútbol español. Por esa razón, en una historia de Instagram le dedicó la resolución a "todos los negros".

"Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para reclamar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta condena histórica", escribió en un mensaje divulgado en sus redes sociales.