Endrick denunció que fue víctima de racismo en Brasil durante su infancia

Endrick, quien jugará en Real Madrid a partir de 2024, habló sobre el episodio que vivió cuando era chico: “Era 1-1, un partido en Brasilia, marqué el gol de la victoria y fui a celebrar. Los padres de los chicos del otro equipo, creo que la ira subió a sus corazones, empezaron a llamarme mono y a hacer gestos obscenos".

En su relato, Endrick Felipe Moreira de Sousa remarcó que como era pequeño no se dio cuenta lo que decían y que pese a la denuncia de su familiar, no hubo ninguna consecuencia.

Agregó: "Cuando me enteré lo dejé en manos de Dios. A la gente que hace esto con Vini o que lo hace en la Libertadores, que también pasa mucho, Dios le pesará la mano, hará lo necesario para que esa gente mejore o cuando regrese pasará algo peor”.

Endrick dejó en claro que las actitudes racistas no lo hicieron retroceder sino todo lo contrario : “Esto no me va a sacudir, voy a seguir con la cabeza en alto. Si lo hacen se enojarán porque yo no me enfadaré, mantendré la calma”.

Del Palmeiras al Real Madrid

El delantero de Palmeiras, que a partir de 2024 jugará en Real Madrid, reconoció que pasó una buena semana en el Real Madrid, con sus compatriotas Vinicius y Rodrygo: "Son unos chicos fenomenales los dos, me recibieron muy bien. Hablamos, reímos, íbamos en bicicleta y conversamos. Nada más importante que nuestra amistad. Si no nos va bien fuera del campo, ¿cómo nos desarrollaremos dentro del campo? Es un ataque joven, si Dios quiere, traerá alegría al pueblo brasileño. Solo gracias a Dios por estar en esta generación, espero que podamos traerles felicidad e ir en busca de la felicidad a Brasil”.

El delantero, entró en el complemento de lo que fue la derrota 2-1 frente a Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias de la Copa Mundial. Se convirtió en el cuarto jugador más joven en hacer su estreno en la "Canarinha", la selección brasileña.

El deportista de 17 años resaltó que no se puso nervioso cuando ingrsó al campo ante Colombia: “Ni siquiera un poquito. Por increíble que parezca, estuve muy tranquilo en ese partido. Simplemente le di gracias a Dios, eso fue lo que hice durante todo el juego”.

Los jugadores más jóvenes que debutaron con la selección brasileña

Pelé: 16 años, 8 meses y 14 días

Edú: 16 años, 9 meses y 30 días

Coutinho: 17 años 28 días

Endrick: 17 años, 3 meses y 26 días

Walter: 17 años, 4 meses y 14 días