23 de julio de 2026 Inicio
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Con tres partidos, arranca el Torneo Clausura 2026: formaciones y cómo verlos en vivo

Vuelve a rodar la pelota en el fútbol argentino: el Pirata, defensor del título, jugará contra Rosario Central en Córdoba.

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Belgrano jugará en Córdoba frente a Rosario Central desde las 19:30.

Belgrano jugará en Córdoba frente a Rosario Central desde las 19:30.

A días de la final del Mundial 2026, el fútbol argentino se pone en marcha: este jueves arranca el Torneo Clausura 2026 con tres partidos, entre los que se destaca el debut del actual campeón, Belgrano de Córdoba.

Para los saque de lateral y de arco los jugadores contarán con apenas 5 segundos para realizarlo.
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El campeonato local se disputará con dos zonas de 15 equipos, cada uno. Durante estas jornadas, una se enfrentarán todos contra todos a una rueda, con dos cruces interzonales ya definidos (uno, el clásico o emparejamiento). Se estima que la fase regular terminará el fin de semana del 8 de noviembre, para comenzar con los cruces “mata-mata”: octavos y cuartos, las semifinales y la gran final, que será en diciembre, con fecha y sede a confirmar.

La primera fecha comenzará este jueves y se extenderá hasta el domingo, donde River jugará en el Monumental ante Barracas Central y Boca debutará el domingo en condición de visitante frente a Deportivo Riestra.

El Millonario arrancó el semestre con una derrota histórica con Aldosivi en la Copa Argentina.

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En la primera jornada de la fecha 1, el Pirata recibirá al Rosario Central de Ángel Di María, y que, junto al choque entre Sarmiento vs. Argentinos Juniors, darán inicio al campeonato local ambos a disputarse desde las 19. Al mismo tiempo, también jugarán Defensa y Justicia que recibirá a Aldosivi de Mar del Plata en Varela desde las 21:45.

Belgrano vs. Rosario Central: formaciones y cómo verlo en vivo

El actual campeón del fútbol argentino, Belgrano, estrenará su primer título obtenido en la Primera División y comenzará el Torneo Clausura como local. Mientras que el Canalla anunció esta semana el regreso de Franco Cervi tras diez años en Europa, sufrió una dolorosa eliminación por Copa Argentina contra Estudiantes en el cierre del primer semestre y buscará reponerse lo antes posible.

  • Hora: 19.30
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Germán Delfino
  • Estadio: Julio César Villagra

Belgrano vs. Rosario Central: probables formaciones

  • Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayan y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Sarmiento vs. Argentinos Juniors: formaciones y cómo verlo en vivo

En el Estadio Eva Perón, Sarmiento recibirá a Argentinos Juniors en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura y tras la eliminación frente a Boca por la Copa Argentina.

El Verdolaga buscará dejar atrás el arranque del segundo semestre y apuntar todo a lo que será el torneo local para alejarse de la zona de descenso, que un año más será el objetivo primordial del conjunto de Junín.

Por su parte, el Bicho tendrá como objetivo ser nuevamente uno de los animadores del Torneo, sabiendo que será la única competencia que disputará hasta 2027.

  • Hora: 19.30
  • Televisión: ESPN Premium
  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • Estadio: Eva Perón

Sarmiento vs. Argentinos Juniors: probables formaciones

  • Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Yair Arismendi; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
  • Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez o Lucas Gómez, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Defensa y Justicia vs. Aldosivi: formaciones y cómo verlo en vivo

Con el envión de haber pasado a la siguiente instancia de la Copa Argentina ante River, Alsodivi buscará seguir en la senda de la victoria y seguir sumando de a tres cuando le toque visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela, en lo que será el partido interzonal.

Por su parte, el Halcón viene de un tropezón tras quedar afuera con Racing en el torneo más federal, en la primera presentación del segundo ciclo del entrenador. En ese sentido, con el único objetivo del año a ponerse en marcha el conjunto dirigido por Julio Vaccari buscarán ante su gente cortar una pésima racha que los tiene sin festejar triunfos desde el primero de abril.

  • Hora: 21.45
  • Televisión: ESPN Premium
  • Árbitro: Daniel Zamora
  • VAR: Fernando Echenique
  • Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Defensa y Justicia vs. Aldosivi: probables formaciones

  • Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martinez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustin Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernandez. DT: Julio Vaccari.
  • Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
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