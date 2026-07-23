Con tres partidos, arranca el Torneo Clausura 2026: formaciones y cómo verlos en vivo

Vuelve a rodar la pelota en el fútbol argentino: el Pirata, defensor del título, jugará contra Rosario Central en Córdoba.

A días de la final del Mundial 2026, el fútbol argentino se pone en marcha : este jueves arranca el Torneo Clausura 2026 con tres partidos, entre los que se destaca el debut del actual campeón, Belgrano de Córdoba.

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El campeonato local se disputará con dos zonas de 15 equipos, cada uno . Durante estas jornadas, una se enfrentarán todos contra todos a una rueda, con dos cruces interzonales ya definidos (uno, el clásico o emparejamiento). Se estima que la fase regular terminará el fin de semana del 8 de noviembre , para comenzar con los cruces “mata-mata”: octavos y cuartos, las semifinales y la gran final, que será en diciembre, con fecha y sede a confirmar.

La primera fecha comenzará este jueves y se extenderá hasta el domingo, donde River jugará en el Monumental ante Barracas Central y Boca debutará el domingo en condición de visitante frente a Deportivo Riestra.

En la primera jornada de la fecha 1, el Pirata recibirá al Rosario Central de Ángel Di María , y que, junto al choque entre Sarmiento vs. Argentinos Juniors, darán inicio al campeonato local ambos a disputarse desde las 19. Al mismo tiempo, también jugarán Defensa y Justicia que recibirá a Aldosivi de Mar del Plata en Varela desde las 21:45.

El Millonario arrancó el semestre con una derrota histórica con Aldosivi en la Copa Argentina.

El actual campeón del fútbol argentino, Belgrano, estrenará su primer título obtenido en la Primera División y comenzará el Torneo Clausura como local. Mientras que el Canalla anunció esta semana el regreso de Franco Cervi tras diez años en Europa , sufrió una dolorosa eliminación por Copa Argentina contra Estudiantes en el cierre del primer semestre y buscará reponerse lo antes posible.

Hora: 19.30

19.30 Televisión: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Árbitro: Sebastián Zunino

Sebastián Zunino VAR: Germán Delfino

Germán Delfino Estadio: Julio César Villagra

Belgrano vs. Rosario Central: probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayan y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.





Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayan y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Sarmiento vs. Argentinos Juniors: formaciones y cómo verlo en vivo

En el Estadio Eva Perón, Sarmiento recibirá a Argentinos Juniors en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura y tras la eliminación frente a Boca por la Copa Argentina.

El Verdolaga buscará dejar atrás el arranque del segundo semestre y apuntar todo a lo que será el torneo local para alejarse de la zona de descenso, que un año más será el objetivo primordial del conjunto de Junín.

Por su parte, el Bicho tendrá como objetivo ser nuevamente uno de los animadores del Torneo, sabiendo que será la única competencia que disputará hasta 2027.

Hora: 19.30

19.30 Televisión: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Luis Lobo Medina

Luis Lobo Medina VAR: Gastón Monsón Brizuela

Gastón Monsón Brizuela Estadio: Eva Perón

Sarmiento vs. Argentinos Juniors: probables formaciones

Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Yair Arismendi; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Yair Arismendi; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava. Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez o Lucas Gómez, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez o Lucas Gómez, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Defensa y Justicia vs. Aldosivi: formaciones y cómo verlo en vivo

Con el envión de haber pasado a la siguiente instancia de la Copa Argentina ante River, Alsodivi buscará seguir en la senda de la victoria y seguir sumando de a tres cuando le toque visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela, en lo que será el partido interzonal.

Por su parte, el Halcón viene de un tropezón tras quedar afuera con Racing en el torneo más federal, en la primera presentación del segundo ciclo del entrenador. En ese sentido, con el único objetivo del año a ponerse en marcha el conjunto dirigido por Julio Vaccari buscarán ante su gente cortar una pésima racha que los tiene sin festejar triunfos desde el primero de abril.

Hora: 21.45

21.45 Televisión: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Daniel Zamora

Daniel Zamora VAR: Fernando Echenique

Fernando Echenique Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Defensa y Justicia vs. Aldosivi: probables formaciones