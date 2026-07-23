23 de julio de 2026 Inicio
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Mundial 2026: Facundo Medina habló sobre las teorías conspirativas tras la final

El defensor de la Selección visitó Villa Caraza, el barrio donde nació, y, tras compartir tiempo con su gente, también jugó un rato al fútbol. "Hay cosas más importantes", comentó. Estuvo acompañado por José Manuel López.

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No crean boludeces

"No crean boludeces", pidió el defensor de la Selección y Olympique de Marsella.

Apenas unos días después de la final del Mundial, Facundo Medina regresó a sus raíces en Villa Caraza y fue recibido por una multitud de vecinos que se acercó para brindarle su apoyo tras el subcampeonato conseguido con la Selección argentina.

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Acompañado por José Manuel “Flaco” López, su compañero de plantel en la Scaloneta, el defensor del Olympique de Marsella improvisó un emotivo intercambio desde un balcón: “Les pido perdón por no saludar a todos. Me encantaría sacarme una foto. Lo que más me gusta, y siempre lo hice desde que me fui a Europa, es venir y compartir con mi familia. Creo que es lo más importante”, expresó ante el aplauso de la gente.

Facundo Medina habló sobre las teorías conspirativas

Durante su mensaje, el defensor formado en River no ocultó el golpe emocional que significó la caída frente a España: “Sé la felicidad y la locura, lo entiendo mucho. Les quiero agradecer por ir a la casa de mi abuela a alentar. La verdad es que estoy un poco-mucho triste por haber perdido”.

El jugador también explicó la razón por la cual varios integrantes del seleccionado optaron por no regresar de inmediato al país: “Nosotros también sentimos, nos ponemos mal y tristes. Y está mal eso, porque al final es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”.

Medina salió al cruce de las versiones y teorías de conspiración surgidas en redes sociales sobre la intimidad del plantel: “No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. Hay cosas más importantes, como ser buena gente”.

Igualmente, la emotiva jornada no terminó con el discurso desde el balcón. Para despejar la cabeza y bajar la tensión de los últimos días, Medina y el “Flaco” López se prendieron a un partido de fútbol informal en un club de la zona junto a amigos y vecinos. Medina jugó con la camiseta de River, mientras que el delantero del Palmeiras lo hizo luciendo la celeste y blanca.

López, de pasado en Lanús, también dejó un mensaje de pertenencia que resumió el sentir de ambos: “Estar acá con él nos sirve para olvidarnos un poco de lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos es venir de donde venimos. Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos”.

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