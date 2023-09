Con sorpresas, Almirón paró un equipo de cara al partido entre Boca y Almagro por Copa Argentina

Alarma en Boca: Medina volvió de la Selección Sub 23 por una lesión y no jugará contra Almagro

Los delanteros uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel no fueron titulares por decisión de Almirón, por lo que Darío Benedetto integró el equipo y de esta manera podría tener una nueva oportunidad desde el inicio frente al Tricolor. No obstante, Boca tendrá otra práctica este viernes en la que se observará si el DT repetirá el once o si recurrirá a otros jugadores.