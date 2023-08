Como Ryan Reynolds: Tom Brady compró un equipo de fútbol de Inglaterra

Esto fue confirmado por el propio Birmingham FC, compartiendo la noticia a través de Twitter: "El empresario y siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady , se asoció con Knighthead Capital Management para convertirse en propietario minoritario de Birmingham City Ltd ". Además, revelaron que se convertirá en presidente de la nueva junta asesora .

Tom Brady Birmingham Así se oficializó la compra de Tom Brady. Redes sociales

Pero no fue lo único, sino que también hay un video de presentación en el que Tom Brady habla a los fans: "Quizá se están preguntando '¿qué sabes de fútbol ingles, Tom?'. Bueno, digamos que tengo mucho para aprender". Así, no escondió su falta de conocimiento por el deporte favorito de Inglaterra.

De igual manera, hizo mención a su exitosa carrera deportiva: "Pero sí se algunas cosas sobre ganar, y creo que se traducirá muy bien. Se que el éxito empieza con el trabajo realizado cuando el mundo no está mirando. Se que un equipo no es nada sin la ciudad que detrás de él". Con estas palabras, busca el apoyo de los fans.

Para finalizar, deja en claro su deseo por volver a la Premier League: "Pero más importante, se que me gusta ser un underdog. El camino para Birmingham fue largo, pero estos fans nunca dejaron de creer". El término "underdog" no tiene una traducción directa al español, pero hace mención a un equipo del que no se espera nada positivo.

Los partidos de Birmingham City FC se podrán ver por el canal FOX Sports, el cual adquirió los derechos televisivos de la EFL Championship para esta temporada. Todo esto genera que el proyecto pueda sumar mucha expectativa de forma veloz, con los fans expectantes de un ascenso para volver a enfrentarse a su clásico Aston Villa FC.