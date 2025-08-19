19 de agosto de 2025 Inicio
En medio del diluvio por la ciclogénesis, se registran cortes de luz en el AMBA

Según cifras oficiales del ENRE, al menos 140 usuarios de Edesur se encuentran sin suministro y 2.741, de Edenor. Esto generó un caos en el tránsito por la falta de semáforos. Las fuertes lluvias y tormentas continuarán durante toda la jornada del martes.

En Liniers se registró un corte a primeras horas de la mañana, cerca de la cancha de Vélez. 

Desde Liniers, el periodista Adrián Salonia informó para la pantalla de C5N que dos manzanas cercanas al Estadio de Vélez se encontraban completamente a oscuras. "La calle Cortina al 400, una boca de lobo, todo el alumbrado público está completamente cortado", señaló cerca de las 7 de la mañana, en medio del temporal.

Eso no es todo, en la esquina de Juan B. Justo e Yrigoyen, no funcionan los semáforos, lo que genera un caos entre los autos que circulan por el lugar. "El peligro radica en esta esquina, porque vienen a gran velocidad los vehículos. Además de que complica la lluvia la situación, hay Metrobus", informó el periodista Alejandro Moreyra.

Desde la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) detallaron que al menos 2.741 usuarios de Edenor se encuentran sin luz, en los barrios de Núñez, Palermo, San Isidro, La Matanza, Merlo y Morón, entre otros.

En paralelo, al menos 140 usuarios de Edesur también se encuentran sin suministro, en los barrios de Avellaneda, Almagro, Balvanera, Caballito, Boedo, Nueva Pompeya, Monte Grande, Lanús y Los Pinos.

