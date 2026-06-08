Polémica: EEUU le negó la visa a un árbitro somalí y se pierde el Mundial 2026

Omar Abdulkadir Artan, ciudadano de un país bloqueado por Washington, había conseguido un pasaporte diplomático de emergencia para poder entrar, pero las autoridades migratorias le negaron el acceso a pocos días del inicio del torneo.

Los requisitos migratorios de Estados Unidos vuelven a generar polémica en la previa del Mundial 2026 . Este lunes se conoció que las autoridades norteamericanas le negaron la visa de entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan , uno de los más destacados de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), lo que impide su participación en el torneo.

El país africano del que proviene el referí, en permanente crisis de inestabilidad política, amenaza terrorista y diversos conflictos, enfrenta duras restricciones y bloqueos para ingresar a Estados Unidos. Esta situación diplomática, sin contemplar la excepción del caso, frenó de inmediato el acceso de Artan a la sede del evento .

A pesar de que el juez recibió el apoyo total de su embajada en Nairobi, que le consiguió un pasaporte diplomático de emergencia, las autoridades de migraciones mantuvieron su postura y lo obligaron a regresar a su casa .

Su triste caso se suma al conflicto en torno a las visas de la delegación de la selección de Irán , que fueron concedidas a los jugadores pero no a los directivos ni jefes de prensa. Además, los futbolistas no pueden pasar más de 24 horas seguidas en el territorio de los Estados Unidos, por lo que deben salir del país inmediatamente después de jugar. Esto motivó el cambio de sede de concentración del equipo persa, que se trasladó a Tijuana, en México, y cruzará la frontera para jugar contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y frente a Egipto en Seattle.

Quién es Omar Abdulkadir Artan, el árbitro somalí al que Estados Unidos le negó la visa para el Mundial 2026

Omar Abdulkadir Artan es un destacado juez con una ascendente carrera en el fútbol internacional. Se convirtió en árbitro FIFA en 2018, con 26 años. El silbante recibió su escarapela oficial de la FIFA en el año 2018, lo que le permitió pitar fuera de su país natal.

Hizo historia en enero de 2024 al convertirse en el primer somalí en arbitrar en la Copa Africana de Naciones, dirigiendo el partido del Grupo E entre Túnez y Namibia. También pitó en partidos de alto perfil en la Liga de Campeones de la CAF y la Copa Africana de Naciones 2026.

Su gran nivel en los torneos de clubes y en las eliminatorias le valieron el premio al Árbitro del Año en África en 2025, lo que lo consolidó como el mejor exponente del arbitraje en todo su continente.

La elección de Artan para la Copa del Mundo de 2026 representaba un hecho histórico para su nación, ya que era el primer ciudadano somalí en llegar a un mundial de mayores, pero las leyes de migración de Estados Unidos se interpusieron en este hito.