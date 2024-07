Chaco For Ever vs. Temperley, por Fecha 24 de Argentina - Primera Nacional

Def. de Belgrano vs. Brown (Adrogué), por Fecha 24 de Argentina - Primera Nacional

Chaco For Ever no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Dep. Morón. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 5.

Temperley sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Def. de Belgrano. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 empate. Ha convertido 5 goles y no ha recibido en contra.

Se repartieron puntos en los últimos 2 duelos y el historial del torneo sólo registra empates entre ellos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de marzo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Daniel Zamora.

Horario Chaco For Ever y Temperley, según país

