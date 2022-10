Centurión estalló de bronca contra la dirigencia de Vélez

"No se olviden que soy una persona y que soy todavía jugador de ustedes", advirtió el jugador.

El último partido que jugó Centurión como profesional fue el 23 de abril, luciendo la camiseta de San Lorenzo, en la derrota ante Patronato. En aquella oportunidad, estaba a préstamo en el Ciclón. A su regreso al club de Liniers, debió comenzar a entrenar solo y en contraturno, para no cruzarse con el plantel profesional.

En septiembre, el jugador surgido de las inferiores de Racing habló públicamente de sus problemas de salud mental. "Me había cansado de la vida, me había agotado de muchas cosas. Necesitaba aislarme de todo porque me sentía agobiado Estuve con ataques de pánico. Muchos no entienden qué hago, por qué me alejé del fútbol, pero ya no me soportaba a mí”, había dicho.