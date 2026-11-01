Banderazo Monumental: la ilusión de los hinchas de River, a horas del Superclásico frente a Boca Ante la imposibilidad de estar presentes en este partido trascendental, una multitud se reunió en las inmediaciones del estadio sobre el Puente Labruna para acompañar la salida del micro de los jugadores hacia La Bombonera. Por Agregar C5N en









C5N en el banderazo de River.

A solo horas de que Boca reciba a River en el marco de un nuevo Superclásico del fútbol argentino, los hinchas millonarios se reunieron en las inmediaciones del estadio Monumental para el ya tradicional banderazo.

Los hinchas se ubicaron cerca de la puerta de la cancha, más precisamente sobre el Puente Labruna. Allí, el periodista Nacho Prieto mostró en C5N cómo se vive la pasión de los simpatizantes del equipo de Núñez que se acercaron a acompañar la salida del micro.

Con banderas de Ponzio, actual DT y uno de los ídolos y referentes de la institución, los hinchas están más ilusionados que nunca en su visita a La Bombonera: "Hoy ganamos. Lo voy a ver con mis suegros hoy. Vinimos de Lomas de Zamora a acompañar este banderazo porque hoy tenemos al discípulo de Napoleón (por Gallardo y Ponzio)".

A partir de las 15, en La Bombonera volverá a rodar la pelota para vivir uno de los partidos más emocionantes del planeta.

AHORA | Banderazo en la previa al superclásico en Núñez con @nachoprietook.



Mirá #C5N en https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/lehGjLyho0 — C5N (@C5N) November 1, 2026 Boca vs. River, por el Torneo Clausura: formaciones Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco (o Sebastián Villa). DT: Rodolfo Arruabarrena.