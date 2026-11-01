1 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Banderazo Monumental: la ilusión de los hinchas de River, a horas del Superclásico frente a Boca

Ante la imposibilidad de estar presentes en este partido trascendental, una multitud se reunió en las inmediaciones del estadio sobre el Puente Labruna para acompañar la salida del micro de los jugadores hacia La Bombonera.

Por
C5N en el banderazo de River.

C5N en el banderazo de River.

A solo horas de que Boca reciba a River en el marco de un nuevo Superclásico del fútbol argentino, los hinchas millonarios se reunieron en las inmediaciones del estadio Monumental para el ya tradicional banderazo.

Morena Beltrán denunció que la amenazaron de muerte.
Te puede interesar:

Amenazaron de muerte a Morena Beltrán durante el partido de Estudiantes: "Me hablaron con mucho odio"

Los hinchas se ubicaron cerca de la puerta de la cancha, más precisamente sobre el Puente Labruna. Allí, el periodista Nacho Prieto mostró en C5N cómo se vive la pasión de los simpatizantes del equipo de Núñez que se acercaron a acompañar la salida del micro.

Con banderas de Ponzio, actual DT y uno de los ídolos y referentes de la institución, los hinchas están más ilusionados que nunca en su visita a La Bombonera: "Hoy ganamos. Lo voy a ver con mis suegros hoy. Vinimos de Lomas de Zamora a acompañar este banderazo porque hoy tenemos al discípulo de Napoleón (por Gallardo y Ponzio)".

A partir de las 15, en La Bombonera volverá a rodar la pelota para vivir uno de los partidos más emocionantes del planeta.

Boca vs. River, por el Torneo Clausura: formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco (o Sebastián Villa). DT: Rodolfo Arruabarrena.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Boca y River, a todo o nada en el Superclásico

El ataque cibernético incluyó una foto de Messi con la camiseta del Corinthians.

Hackeo al Corinthians: anunciaron el falso fichaje de Messi y provocaron revuelo en Brasil

El Tomba quiere volver a la Primera División; el Lechero jugarla por primera vez en su historia.

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el ascenso a Primera División

Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, referentes Boca y River. 

Sorpresa en Boca y cambios confirmados en River: las formaciones que se perfilan para el Superclásico

En el día que cumpliría 36 años, Alan Boschero recordó a su amigo Emiliano Sala.

El mejor amigo de Emiliano Sala recordó al futbolista: la pensión, las noches en Córdoba y la promesa de buscarlo

Aldosivi perdió 2 a 1 contra Rancing en el Cilindro de Avellaneda y descendió. 

Aldosivi cayó 2-1 ante Racing, descendió y jugará en la Primera Nacional en 2027

Rating Cero

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en Halloween porque es el día que se vieron por primera vez.

El detalle de Peter Lanzani en el casamiento de Lali que llamó la atención por su similitud con Pedro Rosemblat

David Bisbal y Rosanna Zanetti viven con sus hijos en una propiedad con amplios jardines, piscina y estudio de grabación en las afueras de Madrid.

Estudio de música, huerta ecológica y mucho espacio: así es la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti

Lali confesó que conoció a Pedro mediante amigos en común durante una fiesta de Halloween.

Se volvió viral un video de Lali que explicaría por qué eligió casarse en Halloween con Pedro Rosemblat

En PH:Podemos Hablar, se vivió un momento de mucha tensión con llantos y gritos entre la China Anza y Santi Maratea.
play

El duro descargo de Andy Kusnetzoff durante la pelea de sus invitados en PH: "Me siento para el..."

Mirtha Legrand, de 99 años, llegó a la casa de Marcela Tinayre en su auto muy sonriente.

La primera salida de Mirtha Legrand tras su doble internación: la foto que muestra cómo está a sus 99 años

Eva De Dominici sorprendió al mostrar su entrenamiento con pesas y el cambio físico que logró tras meses de preparación.

Entrenamiento extremo: así fue la sorprendente transformación de Eva De Dominici

últimas noticias

play
C5N en EEUU: inflación, descontento con Trump y caída del sueño americano, las causas de la posible ola azul

C5N en EEUU: inflación, descontento con Trump y caída del sueño americano, las causas de la posible "ola azul"

Hace 11 minutos
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en Halloween porque es el día que se vieron por primera vez.

El detalle de Peter Lanzani en el casamiento de Lali que llamó la atención por su similitud con Pedro Rosemblat

Hace 14 minutos
C5N en el banderazo de River.

Banderazo Monumental: la ilusión de los hinchas de River, a horas del Superclásico frente a Boca

Hace 32 minutos
Lula cargó contra Flávio Bolsonaro por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. 

El mensaje de Lula, a una semana del histórico triunfo en el balotaje: "Una victoria de la democracia"

Hace 35 minutos
David Bisbal y Rosanna Zanetti viven con sus hijos en una propiedad con amplios jardines, piscina y estudio de grabación en las afueras de Madrid.

Estudio de música, huerta ecológica y mucho espacio: así es la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti

Hace 47 minutos