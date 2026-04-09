9 de abril de 2026 Inicio
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Carlos Valderrama rechazó una oferta millonaria por cortarse su emblemática melena

El histórico capitán colombiano priorizó su identidad personal por sobre una propuesta de u$s2.000.000 que le hicieron antes del mundial de Estados Unidos '94.

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La cabellera del Pibe Valderrama

La cabellera del 'Pibe' Valderrama, una marca registrada.

La leyenda del fútbol colombiano, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, reveló que descartó una millonaria suma de dinero a cambio de su cabello. Una marca le propuso despojarse de su emblemática cabellera rubia antes del Mundial de Estados Unidos 1994, pero el mediocampista declinó la oferta de manera inmediata.

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El exjugador detalló que la cifra ascendía a "dos de los verdes, dos millones de dólares". Ante la consulta sobre si una suma superior hubiese modificado su postura, el santamartino fue tajante con su respuesta: "No, ni cinco (millones)".

Para el astro de Santa Marta, su imagen representa un símbolo de autenticidad que construyó a lo largo de su carrera profesional. "Mi vida la decido yo. Siempre fui así. Yo respondo por mi historia. Es historia mía", explicó el exvolante para fundamentar su decisión ante la marca interesada.

Valderrama sostuvo su apariencia característica frente a cualquier presión externa o beneficio financiero. El exjugador de clubes como Montpellier y Real Valladolid sentenció sobre su look: "El pelo creció porque yo me lo dejé crecer, contra viento y marea. Tiene otro color, tiene otra pinta pero ahí está".

La trayectoria del "Pibe" incluye la disputa de tres Copas del Mundo y dos distinciones como Mejor Futbolista de América en 1987 y 1993. Su figura trascendió lo deportivo y se convirtió en un icono de la cultura popular, con homenajes internacionales como el "Valderrama Day" en la liga estadounidense.

Incluso su pelo lo llevó al cine, donde participó en la película Por un puñado de pelos bajo el papel de un alcalde en un pueblo de habitantes con melenas abundantes.

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