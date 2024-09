Carlos Palacios le mandó un mensaje a Juan Román Riquelme: "Me siento preparado para dar un salto"

El delantero chileno Carlos Palacios fue el jugador apuntado por el presidente de Boca, Juan Román Riquelme , para reforzar el plantel a mitad de año. A pesar de los esfuerzos, el pase no se concretó porque el jugador de 24 años decidió quedarse en Colo Colo para jugar la Copa Libertadores 2024 .

Tras la derrota 1-0 del Cacique frente a River en el estadio Monumental, el propio futbolista le abrió la puerta a la posibilidad de llegar a la Argentina para vestir la camiseta azul y oro. " He conversado con Román hace mucho tiempo y también hace poco. Y bueno sería una gran felicidad y un gran orgullo poder llegar a Boca, así que esperemos que se pueda dar ", aseguró en Fox Sports.

El jugador formado en Unión Española, que tuvo un paso por Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama de Brasil, expuso en Buenos Aires su deseo: "A final de año me siento preparado ya para dar un salto importante, un salto grande. Hace poco estuve cerca. Creo que se me criticó de una manera que no fue justa en Chile porque nadie se puso en mi posición, pero bueno, después demostré jugando dentro de la cancha".

"Boca es una locura para mí, es un equipo maravilloso, un equipo que mueve mucho", destacó Palacios ante la prensa argentina y aseguró que observó el Superclásico que el equipo de La Ribera perdió en La Bombonera: "Vi el clásico. Me dio un poco de bronca que perdiera el clásico".

Martínez ensaya cambios en Boca: no jugarían Pol Fernández ni Merentiel

Diego Martínez Boca River El DT tomará decisiones muy fuertes sobre la formación del equipo. NA/Maxi Luna

El entrenador de Boca, Diego Martínez, se jugará su puesto frente a Belgrano en Córdoba el sábado, dado que una nueva caída precipitaría su salida del club. Con la mira puesta en ese encuentro, ensayó cambios en la formación y estaría dispuesto a realizar cambios importantes.

Durante el entrenamiento en Ezeiza, el DT habría tomado la decisión de excluir del equipo al mediocampista Guillermo "Pol" Fernández, que anunció su salida del club para diciembre, mientras que otro que saldría de la formación titular es el delantero uruguayo Miguel Merentiel, que sería reemplazado por Milton Giménez.