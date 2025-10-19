19 de octubre de 2025 Inicio
La emoción de la mamá de Juan Manuel Villalba: "Con estar acá, él ya ganó"

A minutos de la gran final del Mundial Sub 20, la madre del futbolista argentino expresó su satisfacción por ver a su hijo disfrutar de un trascendental momento deportivo.

Por

Blanca, la mamá de Juan Manuel Villalba, en diálogo con C5N.

A minutos de la gran final de Argentina frente a Marruecos por el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, la madre del futbolista Juan Manuel Villalba expresó su emoción y satisfacción por ver a su hijo disfrutar de un trascendental momento deportivo y aseguró que "con estar acá, él ya ganó".

"Desde la mañana que no paro de llorar. No lo puedo creer. Me dijo 'feliz día' en un mensaje que me mandó hace un rato. Le dije que lo amo. Quiero que esté tranquilo para que lo dé todo", dijo Bianca, antes de ingresar al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, donde se disputará la final.

"Soñó mucho con esto. Vestir la camiseta argentina y jugar un mundial. Es un nene que la peleó siempre, la luchó siempre. Me dicen que no tengo que llorar, pero no puedo evitarlo. Solamente nosotros sabemos el esfuerzo que hizo este chico para estar acá, que nunca nadie creíamos que iba a poder. Hoy está vistiendo nuestros colores, defendiendo nuestros colores... Y ya ganó. Con estar acá, él ya ganó", aseguró la madre del defensor de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Argentina – Marruecos: hora y televisión

  • Hora: 20
  • Televisión: D Sports y Telefe
  • Estadio: Julio Martínez Prádanos (Nacional), Santiago de Chile
  • Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Argentina – Marruecos: probables formaciones

  • Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
  • Marruecos: Abdelhakim El Mesbahi, Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Naïm Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine y Yassir Zabire. DT: Mohamed Ouahbi.
