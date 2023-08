Cachito, líder de la barra del Inter de Miami: "Messi cambió todo, antes jugaban al soccer, ahora al fútbol"

"Cuando armamos esto había muchos que decían que estaba loco. Íbamos a alentar a nadie", recordó el hincha y luego destacó que ahora el club está construyendo una cancha más grande, en una mejor ubicación y que contará con hoteles, shoppings y canchas de golf y además que se está negociando la posibilidad de que el equipo juegue el Mundial de Clubes o alguna final contra el campeón de la Libertadores.

Luego Cascardo explicó que a diferencia de lo que ocurre con las barras bravas en Argentina, en Estados Unidos "tienen que hacer las cosas bien" y los hinchas pagan sus entradas, sus comidas y sus traslados. "Acá la barra brava no existe, somos hinchada. Nosotros armamos la fiesta. Tenemos bombos y banderas", indicó. En ese sentido contó que tuvieron una reunión con David Beckham en la que los aceptó como hinchada oficial.

Por último, el hincha contó que todavía no tuvo la posibilidad de conocer a Messi pero sabe que tarde o temprano ese encuentro se va a dar. "Leo sabe quienes somos. Pero no lo queremos molestar. Será cuestión de tiempo para conocernos. Ya se va a dar. Yo no me desespero. Que disfrute y que descanse", expresó.