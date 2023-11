Brasil dio a conocer los convocados para enfrentar a Argentina: incluyó a Endrick, la promesa de 17 años

"Endrick es un jugador que tiene potencial para ser uno de los grandes talentos. No sabemos si esto se confirmará. No es presión, es un premio y una visión de futuro de lo que puede ser este chico. Lleva mucho tiempo produciendo bien y me llama la atención. Convocarlo a él y a otros más señala cuál podría ser el futuro", explicó el DT.

Diniz también convocó por primera vez al volante Douglas Luiz y los atacantes Pepê, João Pedro y Paulinho, según confirmó la página oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Los convocados de la Selección de Brasil