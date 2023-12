Bomba: Racing va en busca de Sebastián Méndez

Lionel Messi sorprendió al revelar cuál es su comida favorita: no es la que se creía

Gustavo Alfaro no recibió una oferta formal, por eso no pasó a más charlas y, según periodistas partidarios, tenía que ver Rubén Capria, quien no estaba muy a gusto con la posible llegada del extécnico de Boca y Ecuador. Con la confirmación de la salida de Grazzini, la búsqueda se formalizó.

El sueño de la dirigencia y de los hinchas es Eduardo Chacho Coudet, el último DT que fue campeón del torneo local en 2019. Pero aún tiene contrato con el Inter de Porto Alegre y, hasta no finalizar, no conversará con ningún otro club.

Sin embargo, aseguraron que no es fácil porque no tiene intenciones de volver al país. Por eso salió con firmeza el nombre del reciente DT de Vélez, quien lo salvó del descenso: Sebastián Méndez.

El periodista Martín Daberry reveló: “Tengo la información de Christian Bragarnik convenció a Blanco de que Sebastián Méndez sea el nuevo entrenador de Racing”. ¿Llegará o esperarán al Chacho?