Cuál es la película sobre un escape de la cárcel que te dejará pendiente hasta el final y es furor en Netflix Se trata de un thriller que combina misiones secretas, rescates extremos y tensión constante. + Seguir en







La película construye un clima de suspenso constante, donde cada decisión puede significar la vida o la muerte.

Dentro del streaming mas visto hay una película de acción que volvió a captar la atención de los usuarios por su ritmo intenso y su trama atrapante: ¿cuál es la película sobre un escape de la cárcel que te dejará pendiente hasta el final y es furor en Netflix?

Con una historia centrada en un escape carcelario en un territorio hostil, esta producción se convirtió en una opción ideal para quienes buscan adrenalina de principio a fin.

Dirigida por Tony Giglio, la narrativa propone un relato directo y sin rodeos, donde la acción es protagonista desde el primer minuto. Con escenarios extremos y una trama que no se detiene, la línea de tiempo construye un clima de tensión constante. A lo largo de sus 106 minutos, mantiene un ritmo sostenido que atrapa al espectador y lo mantiene en vilo hasta el desenlace, sin dar respiro entre escena y escena.

Extraction Sinopsis de Extraction, la película tendencia en Netflix La trama de Extraction sigue a Mercy, un soldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos interpretado por Jon Foo. Su misión es clara pero peligrosa: infiltrarse en una prisión de máxima seguridad en Chechenia para liberar a un prisionero clave.

Extraction A medida que avanza la operación, todo se complica y la tensión crece, obligándolo a enfrentarse a enemigos cada vez más peligrosos en un entorno completamente adverso.

Tráiler de Extraction Embed - Extracción (2020) “Misión de Rescate” Trailer en Español | HD | NETFLIX Reparto de Extraction El elenco de Extraction está encabezado por: Jon Foo como Mercy

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