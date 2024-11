Boca: Leandro Paredes reveló si Fernando Gago lo llamó para regresar al club

El mediocampista Leandro Paredes se refirió a los rumores sobre un posible regreso a Boca en 2025 y expuso que no se comunicó con el entrenador del Xeneize, Fernando Gago: "Vamos a ver si me llama o no".

En diálogo con la prensa en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, Paredes marcó que no se contactó con Gago, aunque manifestó que se podría llevar a cabo la comunicación. "No hablé con Fer, vamos a ver si me llama o no", expresó.