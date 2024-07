Con gol de Cavani, Boca gana en la Bombonera y clasifica a los octavos de final

En la previa, Boca sabía que Independiente del Valle no iba a ser un rival fácil de doblegar. Y lo demostró en el primer tiempo. Aunque casi no pateó al arco, la visita propuso roce físico y lucha en cada pelota. Sin embargo, el Xeneize se las arregló para tener las chances más claras: un remate del juvenil Julián Ceballos, y un centro que Miguel Merentiel no pudo conectar.