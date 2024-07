Darío Benedetto, tras rescindir su contrato con Boca: "La realidad es que..."

En diálogo con TyC Sports, Benedetto reconoció : "Hay cosas de Brasil, pero cuando digo algo lo cumplo. En Sudamérica no. Es con todo el respeto del mundo a los clubes. Para mí, Sudamérica es jugar en Boca. No hay nada concreto, mis representantes siguen trabajando. Tengo paciencia y mientras sigo entrenando".

En tanto, expuso su gratitud al público del Xeneize. "No tengo palabras para agradecerle al hincha de Boca por todo el cariño que me dio, aun en las malas. Se agradece muchísimo. Ahora, a disfrutar a Boca como hincha. Como jugador se cumplió un ciclo. Hay ciclos de jugadores que se cumplen en los clubes y el mío estaba cumplido", admitió.

"Todo lo que pasé con Boca me superó todo. Vine como un hincha a cumplir el sueño de jugar en Boca. Jamás me imaginé convertir tantos goles, ganar varios títulos con el club, que la gente me tome un cariño. Sentir que la Bombonera me ovacione fue otro de los sueños que cumplí y me superó muchísimo", agregó el delantero de 34 años en esta línea.

Benedetto tuvo dos pasos en la institución Xeneize: 2016-2019 y 2022-2024, donde en total jugó 172 partidos y marcó 71 goles, con 19 asistencias. Ganó seis títulos, (3 campeonatos de Primera División, dos Supercopa argentina y una Copa de la Liga).

Alerta en Boca: mejoraron la millonaria oferta por Equi Fernández

Boca rechazó la primera oferta que llegó desde Arabia Saudita por Ezequiel “Equi” Fernández, pero los saudíes están decididos de llevarse al jugador de la Selección argentina Sub – 23 y los Xeneize podrían perder a una de sus joyas, ¿después de los Juegos Olímpicos?

El primer ofrecimiento de Al-Qadsiah fue de 15 millones de dólares y ahora la contraoferta fue de 17 millones en cuotas y la posibilidad de que Boca se quede con un porcentaje del pase.

Sin embargo, desde Boca tienen planeado rechazar esta nueva propuesta, es por eso que los árabes analizarán la posibilidad de ejecutar la cláusula de recesión de 20 millones de la divisa norteamericana.

La idea del mediocampista es poder emigrar, pero quiere hacerlo sin entrar en conflictos con el club. Mientras tanto, su cabeza está puesta en los que serán los Juegos Olímpicos de París 2024, certamen que disputará con la Selección argentina Sub-23.

Estando en con Argentina en Francia, ya se perdió el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y pasará lo mismo con la vuelta y hasta cinco fechas de la Liga Profesional. ¿Podrá volver o seguirá su carrera en Arabia Saudita?

Además del Al-Qadsiah, Porto y Olympique de Marsella fueron los clubes que se mostraron interesados en Equi en los últimos meses. Ante la posibilidad de una venta de Alan Varela, los portugueses estaban dispuestos a venir a buscar otra joya xeneize. Mientras que los franceses, se habló de un porcentaje del pase por un monto que no trascendió y por el momento parece haber quedado en un sondeo.